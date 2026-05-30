Gardermoen Bilsenter slår seg selv konkurs etter å ha tapt penger på elbil-trenden

Gardermoen Bilsenter har slått seg selv konkurs etter å ha tapt penger på elbil-trenden. Selskapets medeier Ketil Medlie sier at de ikke har kapital nok til å drive videre uten en ny rammeavtale med banken.

Gjelden består av ubetalte regninger på løpende driftsutgifter og gjeld til eierne, og selskapet har ikke mulighet til å betjene denne gjelden på rundt 3,6 millioner kroner. Gardermoen Bilsenter ble etablert i 2020 og har tjent penger hvert år, men overskuddene har vært små. Årsomsetningen har ligget på 40-50 millioner kroner, men hadde et kraftig fall fra 2023 til 2024.

Selskapet har også prøvd å rydde opp og ivareta kundens garantiansvar, men etter konkursen vil de ikke kunne gjøre dette længere. Det kan få konsekvenser for kunder som har kjøpt en bil og oppstår noe feil med den. Medlie sier at det er trist for både ansatte og kunder, og at de har prøvd å gjøre det beste under vanskelige omstendigheter. Gardermoen Bilsenter har ni ansatte på konkurstidspunktet og har solgt rundt 200 biler i året.

Medlie sier at det generelt har blitt tyngre og tyngre å tjene penger, og at de har forsøkt å rydde opp og ivareta kundens garantiansvar. Det er uvisst hvordan dette vil påvirke kundene, men det er klart at det er en trist hendelse for både ansatte og kunder





