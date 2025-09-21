Garnacho møtt med buing og kontrovers etter overgang

Alejandro Garnacho opplevde en uvennlig mottakelse på Old Trafford etter overgangen til Chelsea, mens et bilde med en tidligere lagkamerat skapte reaksjoner blant Manchester United-supporterne.

Chelsea -manager Enzo Maresca uttalte seg før kampen mot Manchester United på Old Trafford om at Alejandro Garnacho var klar for å starte kampen. Siden Europa League-finalen, der Garnacho var angivelig svært misfornøyd med bare 19 minutter på banen da United tapte mot Tottenham, har argentineren med sin innstilling, manglende arbeidsinnsats, klaging og kommentarer på sosiale medier, havnet i unåde. Dette gjaldt ikke bare hos manager Amorim, men også blant supporterne.

Så da 21-åringen varmet opp på Old Trafford i den blå Chelsea-drakta etter overgangen i sommer, var mottakelsen alt annet enn vennlig. En United-spiller forsto ikke signalene fra United-supporterne... Det ble aldri noen minutter på banen for Garnacho denne kvelden, men han rakk å bli buet ut av United-supporterne både under oppvarmingen og i løpet av kampen. Etter kampen ble Garnacho observert mens han snakket med sine tidligere lagkamerater, noe United-supporterne tilsynelatende kunne leve med, spesielt etter at klubben vant 2-1. Det som imidlertid gikk over grensen for Garnacho-omgang, var det Amad Diallo stod for. 23-åringen, som har hatt gode kamper med Garnacho, så ikke noe problem med å la seg avbilde sammen med argentineren. Et hyggelig bilde, der de to vennene smilende holder opp draktene til hverandre etter kampen. Et bilde ment for familiene, men ivorianeren valgte å publisere det på sin Instagram-profil. David Beckham kommer med et tilsynelatende flåsete svar på spørsmålet om hva det mest kjente telefonnummeret han har er. Med 2,4 millioner følgere, var det utvilsomt flere enn nærmeste familie og venner som fikk se bildet. Dette skjedde lørdag kveld, og allerede søndag var bildet fjernet, sammen med alt annet innhold på profilen. Det er grunn til å tro at det har kommet reaksjoner fra Man Utd-supportere som har uttrykt sin misnøye med kompiseri-bildet med Garnacho





