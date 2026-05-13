Gatekunstner anklager Netanyahu-regimet for apartheid og overgrep mot palestinere, møter vandalisering og antisemittiske anklager

En gatekunstner anklager Israel for å ha satt Gaza i ruiner, og mener at landets ledere har en særlig plikt til å stoppe ondskapen. Samtidig som en mindre del av verket er malet over, møtes kunstverket med beskyldninger om antisemitism.

Det var Dagen som omtalte vandaliseringen av gatekunstverket først. FØR OG ETTER: Slik så gatekunstverket ut (tv) – og slik ser det ut nå. Foto: Privat Målet med gatekunstverket var ifølge kunstneren å tvinge frem et fokus på den enorme lidelsen og urettferdigheten som rammer det palestinske folket, med et særskilt fokus på underernærte spedbarn og mødre i Gaza.

Töddel uttalte til Agder at han som gatekunstner ikke lenger kunne sitte stille og se på det han beskriver som overgrep og et fremvoksende apartheidregime. Etter at verket nå er delvis malt over og beskyldninger om antisemittisme kom til overflaten, har Töddel gått ut for å forsvare budskapet sitt. Han beklager at enkeltpersoner med sterke følelser knyttet til holocaust blir lei seg, og understreker at dette overhodet ikke var intensjonen.

Men jeg må være krystallklar på at urett ikke kan godtas, og at all kritikk mot Israels pågående overgrep mot palestinere ikke uten videre kan avfeies og slås ned som antisemittisme, fremholder Töddel. I sine uttalelser retter Töddel en skarp pekefinger mot Netanyahu-regimet, som han anklager for å ha lagt Gaza i ruiner og for å være på god vei til å gjøre det samme i Libanon.

Han kritiserer at det har vært påfallende taust fra den israelske opposisjonen, og mener det israelske folket lukker øynene for grusomhetene. Ifølge kunstneren har det israelske folket en helt spesiell og moralsk plikt til å reise seg mot ondskapen, ettersom uvoldenheten utføres av nasjonens hær på ordre fra egne folkevalgte. Til tross for vandaliseringen og de sterke reaksjonene, forteller Töddel at han foreløpig har fått mye støtte og positive tilbakemeldinger fra engasjerte mennesker som deler hans bekymring.

Gatekunstneren forklarer at han begynner å bli nokså tykkhudet etter å ha stått i lignende situasjoner tidligere. Til de som lar seg provosere av verket og reagerer med sinne, har Töddel en tydelig oppfordring: han oppfordrer dem til å puste med magen og i stedet forsøke å tolke den underliggende symbolikken og fredsønsket som ligger forankret i kunstverket.





