Gaute Skjervø beklager feilen med bachelorgraden

Gaute Skjervø, en tidligere leder for AUF, har beklaget seg etter at det ble kjent at han hadde oppført en bachelorgrad fra NTNU, selv om han ikke hadde fullført studiene. Han mangler 30 studiepoeng for å fullføre utdannelsen.

Gaute Skjervø , en tidligere leder for AUF , har beklaget seg etter at det ble kjent at han hadde oppført en bachelorgrad fra NTNU , selv om han ikke hadde fullført studiene.

Han mangler 30 studiepoeng for å fullføre utdannelsen. Overfor VG sa Skjervø at han beklager feilen og at han ikke hadde oppdatert sin LinkedIn-konto i tråd med sin egen studieprogresjon. Han forklarte at han hadde leverte en bacheloroppgave i 2019, to år etter normert tid for graden, men at graden ikke var fullført på grunn av manglende studiepoeng.

Han sa også at han hadde tenkt å gjøre noe med saken og at han hadde søkt på et årsstudium i historie for å ta de nødvendige poengene. Skjervø hevdet at man kunne få et godt liv i Norge uten å ha fullført høyere utdanning og at det ikke var skoleprestasjonene som avgjorde hvordan man var som person





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Gaute Skjervø AUF Bachelorgrad NTNU Studiepoeng

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