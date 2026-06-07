Gaute Skjervø vil ikke stille til gjenvalg som AUF-leder

AUFs leder Gaute Børstad Skjervø har varslet at han vil trekke seg etter landsmøtet denne høsten. Han reflekterer over sin tid som leder, sin tilknytning til Utøya og 22. juli, og de omfattende trusler og den hetsen han har møtt. Statsminister Støre kritiserer ytringsfrihetsbruken som fører til hets.

Gaute Børstad Skjervø, leder av Arbeidernes Ungdomsfylking ( AUF ) siden 2024, har varslet at han vil tråkke tilbake og ikke stille til gjenvalg på landsmøte t til høsten.

I et uttalelse understreker han at tiden hans som leder er over når AUFs fulle delegasjon samles til landsmøtet i oktober. Skjervø har vært en sentral aktør i AUF i mange år, både som nestleder i fire år og som medlem av sentralstyret siden 2018. Under sin ledelse har partiet vokst til å omfatte snaut 14.000 medlemmer, ifølge hans egne tall.

I sin avslutning betoner han stoltheten over lagets innsats for å styrke AUFs posisjon som en kritisk bærer av Arbeiderpartiets historie og framtid, og påpeker at partiet uten AUFs mobilisering ikke ville ha sikret seg gjenvalg i de siste valgene. Han legger vekt på at AUF fortsatt skal spille en viktig rolle i å fornye og utfordre partiet i årene som kommer.

Skjervøs politiske engasjement er dypt knyttet til AUFs historie, spesielt til terrorangrepene 22. juli 2011 på Utøya hvor han var til stede på sommerleiren som en av de yngste deltakerne. I sine minneverdige tekster om 22. juli beskriver han øya som et paradis, og avslører at det tok ham seks år før han tør å returnere etter tragedien.

Han reflekterer over de overlevendes kamp med å gjenvinne trygghet og frihet, og skildrer hvordan AUFs beslutning om å ta tilbake øya som eie og symbolskt sentrum for partiet var avgjørende for at han selv skulle vende tilbake til det aktive politiske livet. Med 15-årsmarkingen av terroren i år planlegger han å bruke sine siste måneder som leder til å synliggjøre AUFs rolle og sikre en sommerleir på Utøya som fokuserer på politikk, kjærlighet og framtidshåp.

Skjervø har også utfordrt alvorlige trusler og hets mot seg selv. I vårjøren varslet han at han har voldsalarm, og at AUF hadde anmeldt ti innlegg i sosiale medier som de anser for å være hatefulle ytringer, spesielt rettet mot ham. Han beskriver en "flodbølge" av aggressive kommentarer, mange knyttet til 22. juli, som har postet flere tusen ganger på plattformer som Facebook og Twitter.

I mai avdekket han at deltakelsen på NRKs Debatt om rasisme forsterket ytterligere denne strømmen av hat. Ytringene inkluderte grove trusler om vold, personangivelse av hans adresse og nærmiljø, og hets mot hans ektefelle. Han understreker at slik hets og oppfordring til vold er uakseptabelt og skader ekstra når det retter seg mot unge politikere.

Statsminister Jonas Gahr Støre har også kommentert situasjonen og uttrykt at det er fryktelig og alvorlig at politikere, spesielt unge, møter hets og trusler i hverdagen, noe som ikke er akseptabelt i det norske samfunnet





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AUF Gaute Skjervø Arbeiderpartiet 22. Juli Utøya Landsmøte Gjenvalg Trusler Hets Jonas Gahr Støre

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