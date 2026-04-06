Gavin Newsom klar for presidentvalg i 2028?

Politisk kommentator Sean Randolph mener at Californias guvernør Gavin Newsom er klar for å stille som presidentkandidat i 2028. Han peker på Newsoms strategi med å utfordre Trump-administrasjonen og hans evne til å parodiere og latterliggjøre Trump i sosiale medier som viktige faktorer. Randolph advarer samtidig om utfordringene Newsom kan møte på grunn av sin liberale politikk, og nevner Rahm Emanuel som et mulig alternativ.

SAN FRANCISCO (Nettavisen): Politisk veteran og kommentator Sean Randolph uttaler at Gavin Newsom , Californias guvernør, definitivt ønsker å stille som presidentkandidat i 2028. Selv om mellomvalget i 2026 nærmer seg, rettes oppmerksomheten allerede mot presidentvalget i 2028 og hvem som vil flytte inn i Det hvite hus. Randolph, med sin lange erfaring fra politikken i både California og på nasjonalt nivå, er sikker på at Newsom er i posisjon til å kjempe om nominasjonen.

Newsom har posisjonert seg i front ved å være konfronterende mot Trump-administrasjonen, noe som har gitt han stor oppmerksomhet. Betting-sider gir Newsom de laveste oddsene for å bli demokratenes neste presidentkandidat. Newsoms strategi som guvernør har vært å utfordre nasjonal politikk på områder som klima, abortrettigheter og økonomi. Randolph mener denne taktikken har vært vellykket for guvernøren. Han påpeker at Newsom har brukt sin posisjon til å latterliggjøre og parodiere Trump i sosiale medier, noe som har styrket hans profil. Randolph understreker at Newsom fremstår som en attraktiv kandidat med presidentielle kvaliteter, både når det gjelder utseende og evnen til å sette seg inn i detaljer. Randolph er politisk kommentator og seniordirektør ved tenketanken Bay Area Council Economic Institute, og har jobbet for Reagan-administrasjonen og for de to siste republikanske guvernørene i California. \Til tross for Newsoms personlige styrker, advarer Randolph om at veien til Det hvite hus er brolagt med regionale utfordringer. Det som hylles i liberale enklavene i San Francisco og Los Angeles, faller ikke nødvendigvis i god jord i amerikanske hjertestater. Utfordringen er om Newsoms politikk, som er definert av progressiv politikk, fungerer over hele landet, spesielt i midten av USA. Randolph mener at demokratene kan risikere å miste velgere dersom de fokuserer for mye på ideologiske kampsaker som identitetspolitikk fremfor økonomiske spørsmål, som er viktigere for folk flest. Han viser til at under forrige presidentvalg ble Kamala Harris, også fra California, fremstilt som mer opptatt av transeksuelles rettigheter enn folks økonomiske problemer. Newsom har selv omtalt dette som skadelig for Harris' vinnersjanser. Randolph mener at folk er mer opptatt av bunnlinjen, inntekten og livskvaliteten, og at mange andre saker er perifere for folk flest.\Hvis Newsom blir for sterkt assosiert med «California-politikk», mener Randolph at partiet har andre, mer pragmatiske alternativer. Han trekker frem navnet Rahm Emanuel, Barack Obamas første stabssjef og tidligere ordfører i Chicago, som en mulig kandidat. Emanuel ligger mer til høyre politisk enn de fleste andre demokratiske kandidater. Randolph beskriver Emanuel som pragmatisk, med en upåklagelig merittliste, og at han fokuserer på hva som trengs for å vinne. Dette viser et skifte i fokus fra ideologisk drevne kandidater til de som har et mer realistisk syn på hvordan man vinner valg





