Vålerenga har offisielt meldt ut at Geir Bakke ikke lenger er hovedtrener for klubben. Beslutningen ble tatt etter en grundig vurdering av den sportslige situasjonen og utviklingen i klubben. Bakke skriver i et avskjedsbrev at han har jobbet mot målsettingen om å gjøre Vålerenga til en toppklubb som tar medaljer og spiller i Europa. Klubben har startet arbeidet med å finne en erstatter, og Petter Myhre tar over som midlertidig hovedtrener inntil en ny trener er på plass.

På Vålerengas nettsider finner man et offisielt avskjedsbrev fra Bakke, der han reflekterer over sin tid i klubben og de utfordringene som har vært til stede. Klubben og Bakke har hatt en god dialog om fremtiden, og begge parter er enige om at et trenerskifte er det beste for å sikre videre progresjon. Sportssjef Joacim Jonsson understreker at det aldri er lett å skille lag, men at resultatene ikke har vært i samsvar med forventningene denne sesongen.

Vi har startet arbeidet med å finne en erstatter, sier Jonsson. Bakke skriver i sitt avskjedsbrev at han har jobbet mot målsettingen om å gjøre Vålerenga til en toppklubb som tar medaljer og spiller i Europa. Dette er en strategi som klubben har satt seg, og det medfører konsekvenser når resultatene ikke lever opp til forventningene. Etter sju spilte kamper i sesongen ble det klart at det var nødvendig med en endring.

Avgangen skjedde fredelig og profesjonelt, og begge parter er enige om at det ikke er noen uvenner. Klubben har tatt på seg kostnadene i sluttavtalen med Bakke, som opprinnelig hadde kontrakt ut neste år. I samtaler mellom Bakke og klubben har det vært klart at han ikke vil stå i veien for et trenerskifte dersom det er det beste for klubben. Talsperson Sebastian Hytten sier at det er overraskende og trist å miste en trener som Bakke, uavhengig av resultatene.

Han har vært med på å bygge opp en ny klubb siden han kom i 2023, og sammen med den nye administrasjonen har han bidratt til en betydelig forandring. Det er ikke mange spillere igjen fra den tiden, og det vil ta tid å se om beslutningen om trenerskifte var riktig. En tidligere spiller for klubben, som nå er ekspertkommentator, har reist noen skarpe spørsmål om klubbens kultur.

Han spør hvorfor Vålerenga blir en gravplass for så mange dyktige folk over tid, og hva det er i kulturen som gjør at klubben blir en bremsekloss. Uten brutale spørsmål og ærlige svar vil klubben fortsette å være middelmådig, sier han. Bakke ble hentet til Vålerenga fra Lillestrøm i 2023, noe som skapte mye rabalder da han gikk til kanarifuglenes erkerival. Bakke, som var inne i sin fjerde sesong som Vålerenga-trener, ledet klubben til sjetteplass i Eliteserien i fjor.

Petter Myhre tar over som midlertidig hovedtrener inntil en ny trener er på plass. Myhre ga seg i likhet med Bakke i LSK i 2023 og ble så hentet til Oslo-klubben. Vålerenga ligger for tiden på 11. plass i Eliteserien etter sju spilte kamper av inneværende sesong. Bare tre poeng skiller dem fra Rosenborg på kvalifiseringsplassen.

Tidligere har Bakke hatt trenerjobber i Moss, Stabæk, Kristiansund, Molde og Sarpsborg





