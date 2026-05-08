Generasjonsforskjeller i arbeidslivet: Fra Foxtrot-nettverk til work-life balance

En spennende diskusjon om generasjonsforskjeller i arbeidslivet, fra den prisbelønte svenske gravejournalisten Diamant Salihus foredrag til en spørreundersøkelse som avslører forskjellige synspunkter mellom babyboomerne, millennials og generasjon Z.

Under et foredrag i Oslo presenterte den prisbelønte svenske gravejournalisten Diamant Salihu sine avsløringer om det svenske Foxtrot-nettverket. Salihu, som jobber i SVT og har utgitt flere bøker om kriminalitet i Sverige, fikk en uventet spørsmål fra en ung journalist i 20-årene.

«Hvordan ivaretar du work-life balance? » spurte hun. Reaksjonen fra publikum var blandet. Mange undret seg over hvorfor en såpass erfaren journalist skulle bli spurt om dette, i stedet for om hans arbeid med å avdekke kriminelle nettverk.

Forfatteren og forlaget har gjennomført en spørreundersøkelse med nesten tusen nordmenn, fordelt jevnt på fire generasjoner. Resultatene viser at babyboomerne i større grad oppfatter digitale verktøy som viktig på jobb, med 80 prosent som svarer at de er ganske eller svært viktige, mot 57 prosent av generasjon Z. Undersøkelsen avslører også at 11 prosent av generasjon Z føler at de ikke blir tatt på alvor i arbeidslivet, mens millennials synes detaljstyring er verst av alle generasjonene.

Det er tydelige generasjonsforskjeller som gjør seg gjeldende i arbeidslivet. For eksempel opplever 45 prosent av generasjon Z det som urimelig å jobbe mer enn avtalt, mot 28 prosent av eldre arbeidstakere. Boken utforsker også nittitallsironikernes aversjon mot føleri og den beinharde tonen som preget ironigenerasjonen. Kun forakt og kjølig distanse var gangbar valuta, og emosjonell inderlighet ble skydd som pesten.

For noen kan denne ufølsomheten virke krampeaktig, men for dem som vokste opp i denne æraen, er det vanskelig å se det annerledes. Boken gir også et innblikk i konfliktlinjer mellom generasjoner, som fravær på grunn av private gjøremål, tempoet i beslutninger og kommunikasjon rundt tidsfrister. Samtidig er det viktig å huske at mye av friksjonen i arbeidslivet har med alder og ikke bare generasjonsforskjeller å gjøre.

Etter at Stortinget vedtok å heve pensjonsalderen til 72 år, vil det bli enda større aldersmangfold, og dermed viktigere å greie å fungere sammen på tvers av generasjoner. Forfatteren gir flere råd for godt samspill, blant annet å snakke om forskjeller uten å karikere, og å blande erfaring og tempo bevisst. Et annet råd er å avklare hvor tilgjengelig man skal være og hvor raskt man skal svare.

Generasjonshumor anbefales ikke, men før man følger alle rådene, kan det være verdt å huske en morsom anekdote om en leder som fikk en Vipps-betaling på 1 krone med beskjeden: «Jeg har fått influensa, så kommer ikke i dag»





