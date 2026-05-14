Gerard Piqué bøtelagt med 200.000 euro for innsidehandel

Gerard Piqué, tidligere Barcelona-spiller, er bøtelagt med 200.000 euro for innsidehandel. Det er en svært alvorlig lovbrudd knyttet til verdipapirloven.

Etter at Gerard Piqué la fotballskoene på hylla i 2022 har han blitt eier av fotballklubben FC Andorra på nivå to i Spania, samt satset på finans og ulike investeringer.

Nå melder The Athletic at 39-åringen har blitt bøtelagt med 200.000 euro for innsidehandel. Det tilsvarer omtrent 2,1 millioner kroner. Det er Piqué og den lokale forretningsmannen José Elías som er bøtelagt etter det som blir omtalt som et 'svært alvorlige lovbrudd' knyttet til verdipapirloven. Den tidligere Barcelona-spilleren er bøtelagt for å ha kjøpt aksjer i selskapet Aspy Global Services mens han var i besittelse av 'privilegert informasjon' fra Elías.

Aksjene ble kjøpt 22. januar 2021 og solgt seks dager senere, noe som ga Piqué en betydelig gevinst. Eierskapet til Piqué er kort tid etter at det ble kjent at han ble utestengt av Det spanske fotballforbundet i seks kamper. Han ble også ilagt en to måneder lang suspensjon fra all offisiell fotballaktivitet på grunn av et voldsomt raseriutbrudd mot dommere. Dette skjedde etter at FC Andorra tapte 1–0 for Albacete i Segunda División





