Gi unge en sjanse i sommer: Et investering i fremtidens arbeidskraft

Artikkelen oppfordrer arbeidsgivere til å ansette unge i sommerjobb, og peker på at tidlig arbeidserfaring er en avgjørende inngang til arbeidslivet og en investering i bærekraftig verdiskaping for både den enkelte og virksomheten.

Hver sommer søker tusenvis av unge i Oslo sin første jobb. For mange er dette mer enn bare en sommerinntekt. Det er selve inngangen til arbeidslivet.

Likevel er det ofte nettopp manglende erfaring som gjør det vanskelig for unge å få sin første mulighet. Dette er et paradoks, men også en mulighet. I Oslo kommune gir unge arbeidserfaring. Samtidig er de fleste sommerjobber i det ordinære arbeidslivet.

Derfor er arbeidsgivere både i privat og offentlig sektor avgjørende for at flere skal få muligheten til å få sin første jobb. Erfaringene er gode der virksomheter satser. Mange bedrifter samarbeider allerede med Nav om rekruttering, jobbtreff og bruk av tilskuddsordninger for å gi unge en inngang til arbeidslivet. Det gir tilgang på motiverte og lærevillige medarbeidere.

Å ansette unge i sommerjobb er avgjørende både for å sikre drift i en hektisk sommerperiode, men er også en unik mulighet for unge til å få sin første erfaring i arbeidslivet. Erfaringer viser at unge som får arbeidserfaring tidlig, har sterkere tilknytning til arbeidslivet senere. Derfor er ikke sommerjobb bare viktig for å tjene penger på kort sikt, det er også en investering for hele arbeidslivet. Å gi unge en sjanse er ikke veldedighet.

Det er et smart valg for virksomheten og for fremtidig verdiskaping. I en tid der behovet for kompetanse øker, og kampen om arbeidskraften tilspisser seg, trenger vi at flere arbeidsgivere åpner dørene. Det innebærer også å ikke forvente høye krav til kvalifikasjoner eller leveranser fra dag én, men å tørre å gi unge en første mulighet til å lære og bidra. Vår felles oppfordring er derfor enkel: Gi en ung person en jobbsjanse i sommer.

For bedriften kan det være avgjørende for tilgangen på arbeidskraft i fremtiden. For den enkelte er det starten på et langt og verdiskapende arbeidsliv





Dagsavisen / 🏆 25. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Sommerjobb Unge Arbeidsmarked Rekruttering Oslo

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Debattinnlegg om sykepleierstandens virkelighetsbeskrivelseLill Sverresdatter Larsen fra Norsk Sykepleierforbund skriver i et debattinnlegg at beskrivelsen av utfordringer i helsetjenesten er en virkelighetsbeskrivelse og ikke krisemaksimering. Hun advarer mot at debatten flyttes fra sak til person, og at dokumenterte forhold blir nedtonet til spørsmål om personlighet snarere enn faglighet. Artikkelen trekker inn paralleller til hvordan kvinnelige ledere ofte møtes med kritikk av person, stil og motivasjon fremfor innhold.

Read more »

Voldssak og politisk debatt: Hundt i Bergen og Hemsedal-saken i nytt lysEn ung gutt i russedrakt bli sparket ned og banket opp i Bergen sentrum, med fire mistenkte med innvandrerbakgrunn. Politiker Jon Helgheim delte en video som identifiserte gjerningspersonene, noe som utløste debatt om rettssikkerhet og mediebehandling. Artikkelen trekker paralleller til Hemsedal-saken i 2016, hvor en kvinne som sa hun ble voldtatt, fikk støtte og anerkjennelse, mens de frikjennte mennene ble utsatt for offentlig fordømmelse. Forfatteren undrer over hvorfor det er forskjell i reaksjonene, og peker på journalisters politiske orientering og et skjult tilnærmingssjekk i mediene som kan påvirke dekningen av saker med innvandrere eller majoritetsnordmenn.

Read more »

Slik sparer du til pensjon når du er over 50En dybdegående guide til pensjonssparing for personer over 50 år. Artikkelen undersøker hvor mye du trenger å spare for å oppnå en komfortabel pensjonisttilværelse, og hvordan din familiesituasjon, inntektsnivå og eksisterende pensjonsordninger påvirker behovet. Den dekker praktiske strategier som bruk av aksjesparekontoer og globale indeksfond for å maksimere avkastning og utnytte skattefordeler. Eksperter forklarer også hvordan du kan beregne gapet mellom folketrygden og ønsket Pensjonsnivå og hvorfor det er viktig å starte å spare selv på et senere stadium.

Read more »

VM i ishockey: Norge drømmer om semifinaleArtikkelen handler om Norges fremgang i VM i ishockey,昇hvor de har kommet seg inn i kampen mot Latvia. Videre nevnes stjernen Michael Brandsegg-Nygård og hans far Kjell Richard Nygård, som gir uttalelser om lagets fremtidige muligheter. Artikkelen inneholder også informasjon om seeding og hvordan Mats Zuccarello ikke deltar.

Read more »