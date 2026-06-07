Gifter seg,streik,droneangrep og skyteparalleller: Flere hendelser i Norge og utlandet

Dette oppdateringsrundskriftet dekker flere viktige Hendelser: En skytehendelse i Israel med død og flere sårede, russisk droneangrep mot et lager for brukt atombrensel nær Tsjernobyl,HK og NHO enige i lønnsoppgjør som unngår streik, Sør-Korea nominerer ny statsminister for KI-omstilling, spenninger i Taiwanstredet og USA nedskytning av iranske droner. I Norge: politiundersøkelse i Trøndelag, hester i tunnelen i Stad og skytehendelse i Toledo under festival.

En mann er drept og flere andre skutt og såret i nærheten av Kochav Yair i Israel . Soldater sends til området, ifølge IDF. De, sammen med ekstra medisinsk personell, startet omfattende søk etter ytterligere terrorister og gir medisinsk behandling til de skadede.

Artisten Kurt Nilsens manager bekreftet at han har giftet seg med Oda i en liten privat seremoni. Et russisk drone har rammet et lager for brukt atombrensel i nærheten av Tsjernobyl-kraftverket, ifølge myndighetene i Ukraina. Strålingsnivåene skal være normale. HK varslet et streikeuttak på 1666 medlemmer hvis partene ikke ble enige om lønnsoppgjøret.

Etter lange og harde forhandlinger ble partene enige om å utvide ordningen med forskuttering av sykelønn fra tre til fem måneder. Ny ordning med forskuttering av foreldre- og pleiepenger inntil seks måneder innføres fra 1. januar 2027. President Lee Jae Myung i Sør-Korea har nominert Han Seongsook som ny regjeringssjef. Hvis hun godkjennes av nasjonalforsamlingen, skal hun lede landets KI-omstilling.

Taiwans kystvakt har sendt ut skip som svar på det de kaller folkerettsstridig kinesisk aktivitet. Kina gjør krav på Taiwan, men øya har vært selvstyrt siden 1949. Politiet i Trøndelag melder om en skytehendelse uten vitner. I Vest ryktet politiet ut etter at tre hester hadde kommet seg inn i Lotetunnelen.

USAs midtøstenkommando sier de skjøt ned to iranske angrepsdroner som truet skipstrafikken i Hormuzstredet. Politiet i Toledo ber folk holde seg unna et område der flere personer er skutt i forbindelse med Old West End Festival





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Israel Tsjernobyl HK Streik Sør-Korea Taiwan USA Iran Trøndelag Stad Toledo

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