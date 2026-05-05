Gigantisk breiflabb fanget i Hardangerfjorden

To fiskere fanget en breiflabb på nesten to meter under et oppdrag for Mattilsynet i Hardangerfjorden. Fisken er blant de største som er tatt og vil bli sendt til Havforskningsinstituttet for undersøkelser.

To kamerater, Jon Magne Sæbbe og Torstein Halstensen, opplevde noe helt utenom det vanlige under et oppdrag for Mattilsynet i Hardangerfjorden . De var ute for å undersøke tungmetaller i fjorden, men endte opp med en fangst som overgikk alle forventninger – en enorm breiflabb på nesten to meter.

Hendelsen fant sted i mørket, og de to mennene ble først møtt av et hvitt skue som nærmet seg båten. Tankene gikk gjennom hodet på dem før de innså at det var en fisk av gigantiske dimensjoner som hadde bitt på kroken. Fangsten ble gjort på 110 meters dyp under vanskelige værforhold, mot slutten av en lang arbeidsdag. Halstensen beskriver øyeblikket da fisken lå i overflaten som skremmende, og han følte at den lett kunne slukt ham.

Å få fisken om bord i båten viste seg å være en fysisk utfordring. De måtte samarbeide og bruke to store kroker for å vippe den massive breiflabben over relingen. Sæbbe ble rost av Halstensen for sin styrke under operasjonen, og fisken landet delvis over foten hans, noe som gjorde det til en krevende oppgave. Breiflabben viste seg å være en hunnfisk, sannsynligvis ferdig gytt, noe som betyr at den kan ha mistet 20–30 kilo i vekt.

Havforsker Kjell Nedreaas bekrefter at dette er en av de største breiflabbene som noen gang er fanget, og den målte hele 1,89 meter, noe som overgår den tidligere rapporterte verdensrekorden på rundt 1,80 meter. Etter å ha fått fisken om bord, sto de to kameratene overfor en ny utfordring – å få den ned i fryseboksen.

Den vanlige fryseboksen på 400 liter var rett og slett for liten, og de måtte ty til en pickup for å transportere den enorme fangsten. Selv om opplevelsen var spesiell og minneverdig, understreker Halstensen alvoret i situasjonen. Han uttrykker at det ikke er en gledelig hendelse å ta livet av et så unikt og ekstremt dyr. Sæbbe supplerer med at fisken har ofret livet for å bidra til å undersøke tilstanden i Hardangerfjorden.

Onsdag er planen at fisken skal fraktes til Havforskningsinstituttet for nærmere undersøkelser. Til tross for den utrolige fangsten, er de to fiskerne allerede klare for å fortsette arbeidet. Sæbbe avslutter med at de skal ut og trekke garnet igjen i morgen. Denne hendelsen understreker viktigheten av å overvåke og forstå tilstanden i våre fjorder, og den enorme breiflabben vil gi verdifull informasjon til forskerne ved Havforskningsinstituttet.

Hardangerfjorden har vist tegn til å være i dårlig forfatning, og dette oppdraget er en del av et større forsøk på å kartlegge og adressere problemene som truer fjordens økosystem. Selv om de ikke tjener penger på dette arbeidet, er de sterkt engasjert i å bevare fjorden for fremtiden.

Fangsten av denne gigantiske breiflabben er et bevis på den skjulte rikdommen som finnes i våre hav og fjorder, og den minner oss om viktigheten av å ta vare på disse verdifulle ressursene





