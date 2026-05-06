Gigantisk fjellras utløste megatsunami i Alaska – forskere advarer om økende fare

En ny studie avslører at et fjellras i Tracy Arm-fjorden i 2025 utløste en av de største megatsunamiene som er dokumentert. Forskerne advarer om at klimaendringer øker risikoen for slike hendelser i Alaska, og flere cruiseselskaper har allerede stoppet turer til området.

Sommeren 2025 skjedde en av de mest dramatiske naturhendelsene i nyere tid da et enormt fjellparti raset ned i Tracy Arm-fjorden i sørøst- Alaska . Hendelsen fikk begrenset oppmerksomhet da den skjedde, men en ny vitenskapelig analyse avslører at raset utløste en av de største megatsunamiene som er dokumentert.

Rundt 64 millioner kubikkmeter stein styrtet ned i fjorden på under ett minutt, noe som tilsvarer omtrent 24 Kheopspyramider. Da massene traff vannet, presset de opp en bølge på nesten 500 meter. Bare én kjent megatsunami har vært større: bølgen i Lituya Bay i Alaska i 1958, som var over 500 meter høy. Tracy Arm er et populært stopp for cruiseskip, med bratte fjellsider og isbreer helt ned mot vannet.

Raset skjedde tidlig om morgenen, og ifølge forskerne kan akkurat det ha hindret en katastrofe. Den amerikanske geologen Bretwood Higman dro til området få uker etter hendelsen. Vi vet at det var folk som var veldig nær ved å være på feil sted, sier han til BBC. Jeg er ganske livredd for at vi ikke kommer til å være like heldige i fremtiden, fortsetter han.

I området fant Higman knekte trær som lå spredt i fjellsiden og ute i vannet. Store felt med jord og vegetasjon var også revet bort. Studien er publisert i tidsskriftet Science. Forskerne peker på at issmelting gjør fjellsidene mer ustabile.

De brukte blant annet feltarbeid, seismiske data og satellittbilder for å finne ut hva som skjedde. Stephen Hicks ved University College London sier til BBC at isbreen tidligere bidro til å holde fjellpartiet på plass. Da breen trakk seg tilbake, ble bunnen av fjellveggen liggende åpen. Det tillot at steinmaterialet plutselig kollapset ned i fjorden, sier han.

Alaska er særlig utsatt for slike hendelser. Fjordene er smale, fjellsidene er bratte, og området har mange jordskjelv. Megatsunamier skiller seg fra vanlige tsunamier ved at de som regel er svært lokale. De kan bli enorme der de oppstår, men dør ofte raskt ut.

Higman mener utviklingen er tydelig. På dette tidspunktet er jeg ganske sikker på at disse øker, ikke bare litt, men mye, sier han. Han anslår at risikoen kan være rundt ti ganger høyere enn for noen tiår siden. Forskerne etterlyser nå bedre overvåkning av utsatte fjorder i Alaska.

Flere cruiseselskaper har allerede sagt at de ikke lenger vil sende skip inn i Tracy Arm





vgsporten / 🏆 18. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Fjellras Megatsunami Alaska Klimaendringer Forskning

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Gigantisk breiflabb fanget i HardangerfjordenTo fiskere fanget en breiflabb på nesten to meter under et oppdrag for Mattilsynet i Hardangerfjorden. Fisken er blant de største som er tatt og vil bli sendt til Havforskningsinstituttet for undersøkelser.

Read more »

Forskere: Megatsunami i Alaska i fjor var nesten 500 meter høyEn megatsunami i en fjord populær blant turister i Alaska i fjor var historiens nest høyeste, ifølge forskere. Den skal ha vært 481 meter høy.

Read more »

1200 bruker­doser lystgass funnet på skoleFlere funn av gassen gjør at politiet advarer om mulig bølge av misbruk blant ungdom. – Akutt kvelningsfare når man inntar gassen, advarer ekspert.

Read more »

Oljeeksperter advarer mot overdreven optimisme tross mulig avtale mellom USA og IranMens oljeprisen faller på håp om en diplomatisk løsning i Hormuzstredet, advarer Rystad Energy om at den fysiske oljeflyten vil bruke måneder på å normaliseres.

Read more »

Oljeprisen faller etter meldinger om USA-Iran-avtaleOljeprisen og aksjekursene til norske oljeselskaper faller kraftig etter rapporter om at USA og Iran nærmer seg en avtale for å avslutte konflikten i Midtøsten, selv om analytikere advarer om mulig uthalingstaktikk.

Read more »