Felleskjøpet har installert en gigantisk varmepumpe ved sin fôrfabrikk på Skansen i Trondheim. Den teknologiske nyvinningen, utviklet av Sintef, Aneo og Felleskjøpet, gjør det mulig å gjenvinne og bruke spillvarme fra produksjonen på nytt, noe som sparer store mengder strøm og samtidig sikrer høyere kvalitet på kraftfôret. Prosjektet, beskrevet som et vågestykke, kombinerer ammoniakk- og vanndampsykluser for å nå de大力 temperaturen som kreves i produksjonen.

Nå kuttes det kraftig i kraftforsyningen til kraftfôret, takket være en varmepumpe som ingen før har testet ut. En bieffekt er enda høyere kvalitet på fôret.

Gress er topp sommermat for denne gjengen. Men kraftfôret sikrer godt næringstilskudd året rundt. Nå har fôret fått enda bedre kvalitet - og det som resultat av at Felleskjøpet sparer store mengder strøm. Sektsjonen Fra forskning består av saker som er skrevet av ansatte i Sintef, NTNU, Universitetet i Oslo, Oslo Met, Universitetet i Agder, UiT Norges arktiske universitet, Universitetet i Sørøst-Norge og NMBU.

Det finnes noen magiske grenser for hvor mye energi vi kan få ut av en varmepumpe. Denne fortellingen handler om det å finne lure måter å pushe tekniske grenser på. Få mer energi ut enn du putter inn. Og hvordan Sintef, fornybar-selskapet Aneo og Felleskjøpet sammen klarte å løfte en god idé: Å ta gjenvinning av prosessvarme fra teoretiske beregninger på forskernes notatblokker, til å bli et industriprosjekt som hver dag sparer masse strøm.

Av fagfolk er prosjektet beskrevet som et vågestykke: Ingen har tidligere turt å kombinere de to systemene sammen på denne måten og i en slik skala. På Skansen i Trondheim ligger de karakteristiske siloene. Ved siden av dem finner du fôrfabrikken. Store deler av maten til folk som bor nord for Dovre er avhengig av at kraftfôret som lages her, når ut til bønder i regionen.

Fabrikken produserer omkring 200.000 tonn hvert år. Dette tilsvarer omkring 300 millioner brød og kan sies å være et av Norges største og viktigste kjøkken. Det er over 500 ulike rom for prosessmaskiner og kontrollrom i anlegget. På en vanlig dag kjøres det ut 40 vogntog med ferdigvare fra fabrikken på Skansen.

Nå har anlegget fått en varmepumpe. Men for å matche størrelsen på behovet, så snakker vi ikke om en som vanlige hus har stikkende ut på stueveggen. Dette er en gigantisk varmepumpe som minner mer om innmaten i maskinrommet på et stort skip - med digre rør, kompressorer, ventiler og koblinger. Den fyller tre store rom.

For helt ulike prosesser, som i sum lar Felleskjøpet samle opp og gjenbruke all spillvarmen som slippes ut i produksjonen av kraftfôr. Selve produksjonen av kraftfôret er som om en Michelin-restaurant ble drevet som et gigantisk storkjøkken. Hver enkelt ingrediens måles nøye opp og blandes, males og varmebehandles under streng kontroll. Felleskjøpets fôrutviklingsavdeling er nemlig feinschmeckeravdelingen for dyrenes frokostblanding.

Men før kylling og kyr kan kose seg med kraftkosten, har den passert ekstreme kvalitetskontroller og blitt finjustert av folk med både gårdsoppvekst og gylne doktorgrader. Og dette gir dyrisk god gastronomi. Vebjørn Nilsen er teknisk sjef i Felleskjøpet og forklarer hva som står på spill. - Råvarene faller ned i en mikser der damp injiseres og temperaturen må treffe fôret slik at det garanteres over 81 grader celsius, forteller han.

- Det kan ikke være mer enn én grads avvik. Blir det for varmt, blir noen næringsstoffer ødelagt. Og blir temperaturen for lav, kan bakterier slippe gjennom, og dyr og mennesker kan bli utsatt for salmonella. Varmepumpa Frigg strekker seg over flere rom og er nå skjult av vegger - for både sikkerhet og lyddemping.

Frigg tar imot avtrekksluften og leder den gjennom en varmeveksler, der varmen overføres til et lukket rørsystem som transporterer den til ammoniakkdelen av varmepumpen. Når ammoniakken fordamper inne i varmepumpen (ammoniakk har et kokepunkt på minus 33 grader under normalt trykk), suger den til seg varme fra avtrekksluften. Men ikke bare følbar varme, den får med seg energien som frigjøres når fuktigheten i luften kondenseres ut til vann. Ammoniakkgassen komprimeres deretter i to trinn.

Trykket stiger, og kokepunktet stiger med det. Når ammoniakken kondenserer tilbake til væske, gir den fra seg varme på omtrent 85 grader. Men prosessen på fabrikken trenger damp på enda høyere temperatur. Ammoniakk kan ikke ta oss hele veien dit.

Det trengs et annet kuldemedium for å løfte temperaturen til nye høyder, og løsningen falt på vanndamp. Ammoniakk er det naturlige kuldemediet som er mest utbredt til industriell kjøling og oppvarming, og det finnes allerede fullt fungerende kommersielle løsninger for dette. Når man jobber med temperaturer over 100 grader, blir vann et attraktivt arbeidsmedium. Det forskerne har gjort, er å koble disse to stegene.

Etter at ammoniakksyklusen har løftet temperaturen litt, tar vanndampsyklusen over. Vann koker ved 100 grader under normalt trykk, men øker du trykket, stiger kokepunktet





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