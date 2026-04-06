Gigi Hadid reagerer sterkt på å bli nevnt i Epstein-dokumenter

Supermodellen Gigi Hadid uttrykker sjokk og avsky over å bli nevnt i dokumenter knyttet til seksualforbryteren Jeffrey Epstein. Hun beskriver det som «kvalmende» å lese om seg selv i denne konteksten.

Lytt til saken – Det gjorde meg kvalm. Forferdelig å lese noen du aldri har møtt snakke om deg på den måten. Særlig i denne konteksten, skriver Hadid i kommentarfeltet på et av sine Instagram-innlegg. Dette kom som svar til en person som skrev at hun «måtte avfølge» Hadid fordi hun ikke hadde kommentert dokumentene.

I dokumentene sender en sladdet person e-post til seksualforbryter Jeffrey Epstein og spør hvordan Hadid-søstrene ble modeller og har endt opp med å tjene så mye penger: Nå er kommentaren fjernet, men det er tatt skjermbilder av den og innholdet er blant annet videreformidlet av Page Six. Det er ikke kjent hvorfor Hadids kommentar er fjernet. Nettstedet E! News har også omtalt Hadids kommentar. – Jeg har aldri i mitt liv møtt dette monsteret. For meg er det åpenbart at han i e-posttråden prøver å ta æren for andres karriere for så å manipulere ofrene sine, skriver hun. Supermodellen sier at hun tidligere ikke har kommentert Epstein-dokumentene fordi hun ikke ville fjerne fokuset fra det hun skriver er hans virkelige ofre. – Å være nevnt i de dokumentene, jeg tror jeg var 20–21 år på det tidspunktet han skrev disse e-postene, er forstyrrende, og jeg vil være helt tydelig på at jeg aldri har hatt noe med denne ekle mannen å gjøre, skriver hun videre.





