Etter en mislykket periode for Robin van Persie som hovedtrener, har Feyenoord valgt å gjeninnsette Giovanni van Bronckhorst. Van Bronckhorst, som først ledet klubben fra 2015 til 2019 med stor suksess, er nå forventet å levere nye titler etter at Arne Slot forlot for Liverpool. Artikkelen utforsker den nye trenerens tidligere resultater, klubbenes forventninger og den politiske dynamikken rundt Feyenoord etter Slots avgang.

Arne Slot har gitt fra seg nøkkelkortet på Anfield. Nederlenderen besto testen på å erstatte Jürgen Klopp, men da testen ble tatt i den krevende andresesongen, strøk han.

Slot har også skapt skyhøye forventninger til treneren hos Feyenoord etter at han forlot klubben for Liverpool i 2024. Nå er det nok en trener som skal inn og prøve å møte disse forventningene i Rotterdam. Da Arne Slot forlot Feyenoord sommeren 2024 for å erstatte Jürgen Klopp på Anfield, var Feyenoord-supporterne godt vant å knive om titler. Eredivisie-tittel ble hentet 2022/23-sesongen, 2022/23-sesongen var det cuptittel.

I Slots debutsesong, 2021/22, gikk Feyenoord helt til Europa League-finalen med knepent tap mot Roma. For trenerne som har kommet etter Slot, har forventningene ligget på høyde med nye titler, dette fikk Robin van Persie kjenne. Rotterdam-klubben endte på andreplass i Eredivisie denne sesongen, og sikret seg dermed en plass i Champions League, men det var ikke nok til at van Persie beholdt jobben som hovedtrener.

Den tidligere Manchester United-stjernen ble ansatt som Feyenoord-trener i slutten av februar i 2025 for å erstatte Brian Priske, som hadde fått sparken. Ifølge den hyperaktive overgangsjournalist Romano er det avgjort at Feyenoord nå inn Giovanni van Bronckhorst som ny hovedtrener. Slot-assistenten som måtte ta samme vei som hovedtreneren ut porten på Anfield for tre dager. Sipke Hulshoff, som også var assistenttrener i Merseyside-klubben, blir med til Feyenoord som assistenttrener, meldes det.

Giovanni van Bronckhorst var tidligere hovedtrener i Feyenoord fra 2015 til 2019. Her vant laget to supercuper, to cuptitler og ett enkelt nederlandsk mesterskap. Nå forventes det samme for Feyenoord anno 2026





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