Gir klare råd om hvilke matvarer man burde spise mye av, som er sunne, mettende og inneholder lite kalorier. Alternativ 2: Brødskive med avokado og hvite bønner, pluss en proteinyoghurt. En enkel metode jeg fulgte, var tallerkenmodellen i dette tilfellet! Den er så enkel som 1/4 kjøtt (proteinkilde), 1/4 ris/potet/pasta (karbohydratkilde) og halvparten av tallerken med grønnsaker som øker metthetsfølelsen her også ekstra, sier Muren. Muren har flere metoder han mener vil hjelpe om man kjenner seg sulten på kveldene og det frister sterkt med noe god, usunn mat.

Gir kundene råd om hva han selv foretrekker av mat og trening. Gir klare råd om hvilke matvarer man burde spise mye av, som er sunne, mettende og inneholder lite kalorier .

Alternativ 2: Brødskive med avokado og hvite bønner, pluss en proteinyoghurt. En enkel metode jeg fulgte, var tallerkenmodellen i dette tilfellet! Den er så enkel som 1/4 kjøtt (proteinkilde), 1/4 ris/potet/pasta (karbohydratkilde) og halvparten av tallerken med grønnsaker som øker metthetsfølelsen her også ekstra, sier Muren. Muren har flere metoder han mener vil hjelpe om man kjenner seg sulten på kveldene og det frister sterkt med noe god, usunn mat.

- Jeg ville fortalt om målene mine til venner og familie, det fører til at man føler en mye større forpliktelse. Slik har kundene mine det med meg spesielt, da jeg følger opp hver eneste dag med dem. - Det er lett å falle raskt tilbake til gamle vaner og da er det viktig å ikke t for drastiske løsninger som er forenlig med å gjøre det til en livsstil.

For de som ikke har tid til å trene i hverdagen anbefaler han i det minste å få inn Helsedirektoratets råd om å gå 8000 skritt hver dag, som du kan følge opp med mobilen eller klokka. Muren er programleder for podkasten «Treningsprat» sammen med Morten Sundli, Jørgine Massa «Funkygine» Vasstrands ektemann. I tillegg til dette har han løpt triatlonet Iron man åtte ganger, og trener for øyeblikket til å kvalifisere seg til VM





dagbladet / 🏆 2. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Mat Trening Råd Matvarer Sunne Mettende Lite Kalorier Tallerkenmodellen Målene Mine Følelsen Min Forpliktelse Vaner Drastiske Løsninger Livsløp Helsedirektoratet Gå 8000 Skritt Trening Podkasten Iron Man VM

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

EU-kommisjonen gir produsentene mer tid og tydeligere retningslinjer for metanforordningenEU-kommisjonen skal gi produsentene mer tid og tydeligere retningslinjer for metanforordningen fra 2027, som tvinger olje-, gass- og kullselskaper til å måle, rapportere og kutte metanutslipp. Metan er hovedbestanddelen i naturgass og fungerer som en svært potent klimagass dersom den lekker ut i atmosfæren.

Read more »

Satellitt blir byggesakkyndig for kommunenNTNU‑forskning gir kommuner digitale øyne fra verdensrommet.

Read more »

Cyberangrep mot norske kommuner: Øvelse gir bedre beredskapEn studie viser at sosiotekniske øvelser, som involverer hele organisasjonen, er mest effektive for å forberede kommuner på cyberangrep. Angrepet mot Østre Toten i 2021 avslørte sårbarheter, og forskere understreker viktigheten av øvelser for å styrke beredskapen.

Read more »

Polestar 2 får omfattende oppdateringer og er et populært alternativ til Tesla Model 3Modellen har fått betydelige oppdateringer, inkludert økt rekkevidde og kortere ladetider. Den anses som et attraktivt alternativ til Tesla Model 3, spesielt for de som verdsetter design og sportslige kjøreegenskaper. Polestar 2 har vært en stor suksess i Norge, med nærmere 16.000 biler levert. Eiere er generelt veldig fornøyd, selv om det finnes noen rapporter om småfeil. Den har et skandinavisk design, praktisk bagasjerom og mulighet for henger på opptil 1500 kg. Prisen på brukte modeller varierer fra rundt 220.000 til over 500.000 kroner, avhengig av år og tilstand.

Read more »