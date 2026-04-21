Gjør deg klar for stjerneskudd: Lyridene lyser opp aprilnatten

Den årlige meteorsvermen Lyridene er tilbake. Astronomer lover opptil 20 stjerneskudd i timen for de som finner et mørkt sted i Sør-Norge i midten av april.

Når vi beveger oss inn i den siste uken av april, får vi servert et av vårens vakreste astronomiske fenomener. Jorden er i ferd med å krysse banen til kometen Thatcher, og som et direkte resultat av dette, vil nattehimmelen lyse opp av den årlige meteorsvermen Lyridene . Mellom den 21. og 23. april forventes det at entusiaster kan observere opptil 20 stjerneskudd i timen under de optimale forholdene.

Astrofysiker Knut Jørgen Røed Ødegaard forklarer at dette er et fenomen som har fascinert mennesker i over 2500 år, og selv om Lyridene ikke alltid er den kraftigste svermen vi har, byr den på en unik mulighet til å studere rester av kometen Thatcher mens de brenner opp i atmosfæren vår. For de som ønsker å få med seg dette spektakulære synet, er timing og lokasjon helt avgjørende. Ifølge Røed Ødegaard er tidsrommet mellom midnatt og klokken tre på natten det mest gunstige. Det er i disse timene at strålingspunktet for meteorene står gunstigst plassert på himmelen. Han understreker viktigheten av å oppsøke steder med minimal lysforurensning, da stjerneskuddene fra Lyridene ikke nødvendigvis tilhører de mest lyssterke kategoriene. Å befinne seg midt i en by med sterkt gatebelysning vil i praksis gjøre det umulig å se de svakere sporene. Derfor anbefales det å trekke ut i naturen, gjerne til et åpent område hvor man har god utsikt over horisonten, slik at man ikke går glipp av de raske glimtene når de dukker opp. Geografisk sett er det store forskjeller på observasjonsmulighetene her i landet. Innbyggerne i Sør-Norge har for øyeblikket de beste kortene på hånden. Lenger nord i landet har de lyse sommernettene allerede begynt å gjøre sin inntreden, noe som skaper en lysbakgrunn som gjør det svært utfordrende å identifisere de mindre meteorene. Røed Ødegaard poengterer også at tålmodighet er en dyd når man jakter på stjerneskudd. Det kan gå flere minutter med total stillhet og tilsynelatende tomt mørke, før man plutselig får se to eller tre stjerneskudd som farer over himmelhvelvet nesten samtidig. Det er denne uforutsigbarheten og rytmen som gjør opplevelsen så spesiell. Selve maksimumspunktet for aktiviteten forventes å inntreffe natt til torsdag, men interesserte bør holde øynene mot himmelen også dagene før og etter for å maksimere sjansene sine





Lyridene Stjerneskudd Astronomi Komet Thatcher Natthimmel

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Overgangsalderen: Den «perfekte stormen» for kvinner 40+Mindre energi, svekket motivasjon og større utfordringer med helse og vekt. I overgangsalderen er det ekstra viktig med de rette helsegrepene, og en stor dose selvmedfølelse.

Read more »

Mongstad gjør endringer på grunn av drivstoffkrisenPå grunn av drivstoffkrisen tar Norges eneste raffineri grep for å møte økt etterspørsel.

Read more »

Klokken tikker. Ingen vet om Iran dukker opp.I Islamabad gjør pakistanske myndigheter klart for nye samtaler mellom USA og Iran.

Read more »

DNB Carnegie: Gjør flere endringer – anbefaler syv aksjerDNB Carnegie tar gevinst i Yara etter en nedgradering. Inn kommer defensive Kid.

Read more »

Trump på historisk lavmål i ny meningsmålingBare 37 prosent støtter jobben den sittende amerikanske presidenten gjør.

Read more »

Vanskelig å rettferdiggjøre prisenGjør deg klar for din neste episke demonjakt i den nye Diablo IV-utvidelsen Lord of Hatred. Ta ditt endelige oppgjør mot den mektige urondskapen Mephisto i en ny og innholdsrik kampanje, mestre to nye klasser, og utforsk den eldgamle regionen Skovos.

Read more »