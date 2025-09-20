Gjenbruk til himmelske priser: En advarsel mot den nådeløse pengemaskinen

En skribent, oppvokst i bruktbutikker, kritiserer de skyhøye prisene på brukte klær og gjenstander, og advarer mot at gjenbruk har blitt en nådeløs pengemaskin.

Debatt innlegget gir uttrykk for skribentens meninger.\Jeg er så å si oppvokst i brukthandlere som Fretex, NMS Gjenbruk og diffuse småbutikker. Ja, jeg har vært innom det meste. Av mine nitten leveår er nok ett av dem brukt i slike forretninger, så jeg vil påstå at jeg eier en slags spisskompetanse innenfor feltet.

Å vandre gjennom hyllene på Fretex og lignende butikker var en fast del av min barndom, og jeg husker følelsen av å finne skatter – en slitt skinnjakke, en unik keramikkvase, en billig bukse. Før var det slik at man kunne gjøre fantastiske kupp, finne klær og ting som både var rimelige og hadde en historie. Man kunne kle seg for en brøkdel av prisen, og samtidig bidra til å redusere forbruket og gi ting et nytt liv. Disse minnene står i sterk kontrast til dagens virkelighet, der prisene har skutt i været og bruktvarer ofte koster like mye, eller mer, enn nye varer fra kjeder som H&M og Ikea. Det som en gang var et rimelig og tilgjengelig alternativ for alle, har blitt en økonomisk utfordring, spesielt for de med stramt budsjett.\Det jeg stusser mest over, det er prisene. Før kunne man dra på gjenbruken og få en billig bukse, skjorte, genser, tallerken, glass, det som trengtes – men i dag, og da særlig på Fretex, er situasjonen slik at Ikea er blitt billigere, og bruktklær har fått butikkpris! Det er uhorvelig snålt, og det passer seg ikke i noe verdensbilde at brukte ting skal koste mer enn nye ting. Man kan kjøpe en brukt H & M-skjorte for samme pris, om ikke mer, enn om man kjøper den samme ny. Dette fenomenet er ikke bare frustrerende for oss som ser etter gode kjøp, men det stiller også spørsmål ved bruktbutikkenes motivasjon. Det hele handler nok om det grønne skiftet og kapitaliseringen på den. Ja, jeg er for det grønne skiftet men det har også blitt en måte for enkelte å profittere. Bruktbutikkene kan ta mer penger nå enn før, gjenbruk er blitt status, det er miljøvennlig og kult. De fleste bruktbutikker vil ikke redde klimaet, slik de påstår, de vil bare ha pengene dine, så kommer klimaaspektet som en bieffekt. Jeg forstår at bruktbutikkene av og til kan ha noe stilig og eksklusivt, men at man skal betale så mye for noe brukt er hinsides. Forleden, i en såkalt «vintage»-butikk, altså en gentrifisering av ordet bruktbutikk, så jeg at kjøperen måtte punge ut 1500 kroner for en T-skjorte. Dette var riktignok på beste vestkant, men altså, hva i huleste helvete? Nådeløs pengemaskin. Denne prisutviklingen er et klart tegn på at markedet har endret seg dramatisk. Gjenbruk er ikke lenger bare et økonomisk alternativ, men også en livsstil og en måte å vise sitt engasjement for miljøet på. Dette har skapt en etterspørsel som bruktbutikkene har vært raske med å utnytte. De har tilpasset prisene sine til å reflektere denne nye statusen, og resultatet er at gjenbruk ofte er langt fra å være et billig alternativ.\Du i kassa, kanskje er dette en veldig kul og hipp T-skjorte. Ja, kanskje den er fra 1999, oi ja. Men er den virkelig verdt mer enn en tiendedel av månedlig studielån? Nei. Ja ja, fritt marked og alt det der – det er i det minste fint å se at gjenbruken ikke dør ut og at det ikke lenger knytter seg skam til fenomenet, men det er blitt vridd og forgremmet til en nådeløs pengemaskin. Det dreier seg ikke lenger om å kunne gi et klimasmart og billig alternativ til folket, men en måte å vri de siste klimaskam-pengene ut av oss. Jeg har muligens satt noe litt på spissen i teksten, så før jeg blir i alle landets gjenbruksbutikker vil jeg takke for at dere finnes, men skru prisene litt ned, er dere greie. Det er viktig å understreke at gjenbruk har en viktig rolle å spille i et bærekraftig samfunn. Det reduserer avfall, sparer ressurser og gir klær og gjenstander et nytt liv. Men når prisene blir for høye, mister gjenbruk noe av sin attraktivitet og tilgjengelighet. Det er viktig at bruktbutikkene finner en balanse mellom å drive en lønnsom virksomhet og å tilby rimelige alternativer for kundene. Det må være rom for at folk med ulik økonomisk bakgrunn kan benytte seg av gjenbruk, og at det ikke bare blir et tilbud for de som har råd til å betale for vintage-priser. La oss håpe at bruktbutikkene tar til seg kritikken og justerer prisene sine, slik at gjenbruk kan fortsette å være et attraktivt og tilgjengelig alternativ for alle





