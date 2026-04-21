Driften av verdens lengste oljerørledning kan gjenopptas denne uken etter en intens politisk strid om energileveranser og økonomisk støtte til Ukraina.

Den omfattende Druzjba -rørledningen, som strekker seg over enorme avstander fra Russland til sentrale deler av Europa, har i den siste tiden stått i sentrum for en intens geopolitisk dragkamp mellom EU-medlemsland og Ukraina . Denne rørledningen er av kritisk betydning for energiforsyningen til spesielt Ungarn og Slovakia, som begge har vært unntatt fra EUs generelle forbud mot import av russisk olje. Situasjonen tilspisset seg kraftig etter at rørledningen ble satt ut av drift den 27.

januar i år, en hendelse som Ukraina har tilskrevet russiske militære luftangrep mot den kritiske infrastrukturen. Siden den gang har leveransene vært stanset, noe som har skapt stor usikkerhet rundt energisikkerheten i de berørte landene. EUs utvidelseskommissær Marta Kos uttalte mandag foran EU-parlamentet at det nå er positive tegn til at driften kan gjenopptas i løpet av kort tid, noe som gir håp om en snarlig normalisering. Bak denne energipolitiske floken ligger det også en omfattende økonomisk tvist knyttet til en låneavtale på hele 90 milliarder euro til Ukraina. Dette lånet, som er ment å støtte den ukrainske staten gjennom en svært vanskelig periode, har blitt forsinket i flere måneder på grunn av politisk uenighet innad i EU. Ungarns statsminister, Viktor Orban, har i sterke ordelag anklaget Ukraina for å bruke blokkeringen av oljeleveransene som et politisk verktøy for å tvinge frem godkjenning av lånepakken. Orban har lenge vært en av de fremste kritikerne av sanksjonspolitikken mot Russland og har uttrykt stor skepsis til hvordan Ukraina forvalter sin posisjon i denne konflikten. Fra ukrainsk side blir disse anklagene avvist på det sterkeste, med henvisning til at det utelukkende er snakk om nødvendige reparasjonsarbeider etter de omfattende ødeleggelsene som de russiske angrepene påførte rørledningsnettverket i januar. Den diplomatiske prosessen har nådd et punkt hvor en avgjørelse er rett rundt hjørnet. Søndag antydet Viktor Orban at han hadde mottatt signaler fra Brussel om at Ukraina var villige til å gjenåpne krana dersom Ungarn avsluttet sin blokkering av låneutbetalingen. Dette har satt det kypriotiske EU-formannskapet i arbeid for å ferdigstille beslutningen innen onsdag. Samtidig som forhandlingene pågår, er det tydelig at avhengigheten av russisk olje fremdeles utgjør et sårt punkt for medlemslandene i Sentral-Europa. Selv om EU har som mål å fase ut russisk energi helt, viser saken om Druzjba at overgangen er krevende og preget av dype politiske skillelinjer. Når forhandlingene nå går mot en avslutning, vil mange følge nøye med på om både oljestrømmen og den økonomiske støtten til Ukraina kan gjenopptas uten nye komplikasjoner, noe som vil være avgjørende for stabiliteten i regionen i tiden fremover





Teknisk / 🏆 7. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »