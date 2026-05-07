Gjentatte cyberangrep mot Canvas skaper bekymring ved norske universiteter

Læringsplattformen Canvas er hacket for andre gang på åtte måneder. Millioner av studenter verden over, inkludert ved flere norske læresteder, kan ha fått sensitive personopplysninger og private meldinger stjålet.

Den globale læringsplattformen Canvas , som er utviklet og driftet av selskapet Instructure , har nok en gang blitt utsatt for et omfattende cyberangrep. Dette er andre gang i løpet av bare åtte måneder at plattformen blir hacket, noe som reiser alvorlige spørsmål rundt sikkerhetsrutinene til leverandøren.

Instructure bekreftet den 1. mai at uautoriserte aktører hadde skaffet seg tilgang til systemene deres. Ifølge selskapets sikkerhetssjef ble sensitiv informasjon hentet ut før det lyktes å få situasjonen under kontroll. Dataene som er på avveie inkluderer navn, e-postadresser og studentnumre, men kanskje mest urovekkende er det at private meldinger mellom brukere også har blitt lekket.

Siden Canvas brukes av over 7000 utdanningsinstitusjoner verden over, inkludert universiteter, grunnskoler og videregående skoler, er det snakk om titalls millioner av berørte elever og studenter som nå kan ha fått sine personopplysninger eksponert. I Norge er Canvas integrert i utdanningssektoren ved flere av landets største og mest sentrale læresteder. Blant institusjonene som benytter seg av tjenesten finner vi Universitetet i Oslo, NTNU, Høgskolen i Innlandet og Universitetet i Sørøst-Norge.

Reaksjonene i det norske fagmiljøet preges foreløpig av usikkerhet, da mange venter på konkrete svar fra leverandøren. Ida Lauritzen, seniorrådgiver ved avdeling for utdanning ved NTNU, har uttalt at de per nå ikke har fått bekreftet om deres spesifikke brukere er berørt. NTNU har tatt kontakt med Instructure for å få avklart omfanget av angrepet og hvilke typer data som eventuelt er stjålet fra deres systemer. Samtidig følger IT-tjenesteleverandøren Sikt hendelsen tett.

Sikt, som har ansvaret for læringsplattformer for sektoren for høyere utdanning i Norge, opplyser at de er i løpende dialog med både Instructure og sine kundene for å kartlegge risikoen. Selv om det foreløpig er uvisst om norske brukere er direkte rammet, forholder Sikt seg til muligheten og jobber for å begrense eventuelle skadevirkninger. At Canvas blir rammet på nytt så kort tid etter forrige hendelse er svært problematisk.

I september i fjor ble plattformen utsatt for et lignende angrep, hvor den beryktede hackergruppa ShinyHunters tok på seg ansvaret. At en så stor aktør som Instructure opplever gjentatte sikkerhetsbrudd tyder på systemiske svakheter i hvordan dataene beskyttes. Når private meldinger kommer på avveie, handler det ikke bare om identitetstyveri eller phishing-forsøk via e-post, men om et fundamentalt brudd på privatlivets fred i et akademisk miljø.

Studenter og forelesere kommuniserer ofte sensitivt innhold gjennom disse plattformene, og lekkasjer av denne typen kan ha store personlige konsekvenser for de involverte. Denne saken belyser den økende sårbarheten som oppstår når utdanningssektoren i stor skala flytter sine kritiske tjenester til skybaserte plattformer levert av få, store globale aktører. Når én enkelt leverandør blir kompromittert, utsettes millioner av mennesker samtidig for risiko. Dette skaper en konsentrasjonsrisiko som gjør utdanningssystemer sårbare for målrettede cyberangrep.

For norske institusjoner betyr dette at man må stille strengere krav til sikkerhetsrevisjoner og kryptering av data hos tredjepartsleverandører. Det er avgjørende at studenter og ansatte blir informert om hvilke tiltak de selv kan ta, som for eksempel å være ekstra påvakt overfor mistenkelige e-poster og å bytte passord regelmessig, selv om det primære ansvaret for sikkerheten ligger hos Instructure.

Veien videre krever at leverandøren ikke bare tetter hullene i denne omgangen, men implementerer en fundamentalt sterkere sikkerhetsarkitektur for å gjenopprette tilliten hos utdanningsinstitusjonene verden over





