Gjert Ingebrigtsen hylles – Ekspert mener han har knekt en kode

Friidrettseksperten Kristian Ulriksen er imponert over Gjert Ingebrigtsens suksess med «Vikings Athletics». Flere av utøverne i treningsgruppen har levert sterke resultater, inkludert ny norsk rekord av Narve Gilje Nordås. Ulriksen mener Ingebrigtsen har funnet en vinnende formel.

Det er svært imponerende, det er ingen tvil om at Gjert Ingebrigtsen er en av verdens beste langdistansetrenere, spesielt på mellomdistanse, sier friidrettsekspert Kristian Ulriksen til Nettavisen. Han uttaler seg om Gjert Ingebrigtsen s suksess med treningsgruppen « Vikings Athletics », der utøverne har vist en formidabel utvikling. Nylig viste flere av Gjert-elevene fremragende prestasjoner under et 5 km gateløp i Frankrike.

Narve Gilje Nordås løp inn til ny norsk rekord på tiden 13:10, mens Patrícia Silva, som er et relativt nytt medlem i gruppen, satte ny portugisisk rekord i samme løp. Kieran Lumb tangerte den canadiske rekorden, og José Carlos Pinto var kun tre sekunder bak sin egen portugisiske rekord på samme distanse. Ulriksen er svært imponert over fremgangen utøverne har hatt etter de begynte å trene under Gjert Ingebrigtsen. Samtidig påpeker han at Ingebrigtsen holder treningsmetodene tett til brystet, men Ulriksen antar at Ingebrigtsen har videreutviklet den norske modellen med sine nye utøvere. «Han har åpenbart knekt en kode. Han har funnet en melodi som gjør at han klarer å bygge videre hele tiden,» uttaler Ulriksen. \Ingebrigtsens treningsgruppe har bare vokst inn mot denne sesongen, noe Ulriksen mener viser hvor attraktiv den norske friidrettstreneren er på markedet. «Vikings Athletics» består nå av utøvere fra Norge, Portugal, Canada og Frankrike, noe Ulriksen ser på som et klart styrketegn for Ingebrigtsens team. «Vi i Norge er jo ofte glad i å prate om oss selv, men sannheten rundt omkring på kontinentet er jo at folk driter i hva slags statsborgerskap du har. Det handler om å lage en treningsgruppe med høyest mulig kvalitet med best mulig folk,» forklarer han. Nettavisen har forsøkt å få en kommentar fra Gjert Ingebrigtsen, men har ikke fått svar.\Den mest profilerte utøveren i Ingebrigtsens treningsgruppe er Narve Gilje Nordås. Han har hatt Gjert som trener i flere år, og under hans ledelse har Nordås tatt VM-bronse på 1500 meter og løpt på den sterke tiden 3:29.47. Som nevnt løp han nylig inn til ny norsk rekord på 5 km gateløp, en prestasjon Ulriksen mener er et av Nordås' beste løp noensinne. «Ja, han har løpt 3:29 på 1500 meter, og ja, han har tatt en bronse, men det han gjorde nå på 5 km gateløp, det syns jeg var et veldig, veldig styrketegn,» sier han. Ulriksen har stor tro på Nordås denne sesongen, men han har kanskje aller mest forventninger til portugisiske Pinto. 28-åringen var relativt ukjent før han begynte å trene under Ingebrigtsen forrige sesong, men i 2025 forbedret han sin personlige rekord på 1500 meter fra 3:37.73 til den sterke tiden 3:31.94. Pinto imponerte også stort da han vant et 5 km gateløp i Barcelona på nyttårsaften og satte ny portugisisk rekord. «Jeg har kanskje enda større forventninger og forhåpninger til Pinto enn jeg har til Narve. Men det er klart, Narve er jo jævlig god han også, men Narve har jo blitt nummer tre i VM, så han har vært helt der oppe. Pinto må på en måte ta det der steget Narve har tatt før,» avslutter Ulriksen. EM i Birmingham er sesongens største høydepunkt for Nordås og Pinto





