Gjessing Linhave vinner Årets TV-øyeblikk for første gang siden 2021

Gjessing Linhave, kjent for sin rolle i «71 grader nord - Norges tøffeste kjendis», har vunnet Årets TV-øyeblikk for første gang siden 2021. Hun vant prisen for et øyeblikk fra programmet, hvor hun nærmest brøt sammen. Hun takker flere personer for sin seier.

Lytt til saken For første gang siden 2021 skal igjen Årets TV-øyeblikk bli hedret under Gullruten . Det er publikum som har stemt frem vinneren, og prisen ble delt ut av VG i forkant av utdelingen.

Gjessing Linhave har vært nominert for «Ingrid klikker på naturen» - et øyeblikk mange husker fra «71 grader nord - Norges tøffeste kjendis». På den blå løperen fikk hun hyggelige beskjeden: – Gratulerer, du har vunnet! – Jeg er ikke tykk i hodet. Jeg vet at når man vinner pris, skal man være på sitt beste.

Jeg var på mitt verste, men jeg tar det jeg får, sier Linhave. TV-øyeblikket er fra da Gjessing Linhave nærmest brøt sammen da hun deltok i «71 grader nord – Norges tøffeste kjendis». – Jeg har aldri vunnet en egen pris. – Har du ikke?

– Nei. I helvete, det er gøy! Se klippet hun vant pris for her: En ivrig og entusiastisk Gjessing Linhave fortsetter: – Jeg har alltid hatt lyst til å vinne masse priser. Jeg elsker bekreftelse.

Jeg elsker ros. Jeg må takke, for denne talen har jeg tenkt på i mange år, sier hun, og ramser opp flere personer hun ønsker å takke. Slik oppsummerer hun TV-året i fjor: – Jeg har sett utrolig mye på TV. Det er så mange inntrykk.

Jeg har grått og ledd, og jeg føler jeg har fått mye forskjellig. – Problemet er at det er så mye som er bra at jeg begynner å se på noe, og glemmer at jeg har startet på ting. Totalt 12 nominerte har kjempet om prisen, og etter runder med avstemninger er det klart at det er den folkekjære programlederen som går av med seieren. Før selve utdelingen er i gang kan altså Gjessing Linhave smykke seg med en Gullruten-statuett.

Hun er heller ikke den eneste. Fredag morgen ble gjengen fra NRK-programmet «Team Pølsa» tildelt «Gullrutens Publikumspris». Prisen ble delt ut av «God morgen Norge»-programleder Desta Marie Beeder, som overrasket gjengen da de landet på flyplassen i Bergen. Resten av prisene vil bli delt ut under kveldens Gullruten'sending som for første gang skal avholdes på Verftet i Bergen.

Tidligere år har utdelingen vært i Grieghallen, men Showstart er klokken 19:30, men sendingen på TV 2 Play og TV 2 Direkte starter ikke før klokken 22:15. Serieskaper og skuespiller Henriette Steenstrup som leder utdelingen





