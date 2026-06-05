Gleden ved to-touch: Nusa, Bobb og Schjelderup minner om fotballens essens

Etter landslagets trening ble Oscar Bobb, Antonio Nusa og Andreas Schjelderup igjen for å spille to-touch. TV 2-ekspert Jesper Mathisen ble rørt over deres lekne glede, som viser at fotball handler om mer enn penger og berømmelse.

Etter landslagets første trening stod Oscar Bobb , Antonio Nusa , og Andreas Schjelderup igjen på banen for å spille to-touch, et spill de har elsket siden barndommen.

Reglene er enkle: to ballberøringer, hodet er forbudt, og ballen må ikke berøre bakken. Det minner om skolegårdsspill som mange kjenner igjen, men for disse tre unge stjernene er det en kilde til ren glede og vennskap. De har kjent hverandre i årevis, og kjemien på banen er umiskjennelig. For dem handler dette øyeblikket ikke om jobb eller prestasjon, men om kjærligheten til fotballen.

TV 2-ekspert Jesper Mathisen ble stående og betrakte dem i flere minutter, tydelig fascinert. Han filmet i ti minutter og sendte videoene hjem til familien. Glem penger, popularitet, likes og følgere, sa Mathisen. Dette viser hva fotball egentlig er for disse guttene.

Det handler om det samme som alltid: fotballglede. Mathisen ble rørt over å se hvor mye de koste seg, og uttrykte dette direkte til Manchester City-spilleren Bobb under et pressetreff. Jeg blir rørt av at dere blir så glad av å gjøre dette. Dere tjener tonnevis av millioner, men dette er drivkraften deres.

Antonio Nusa danset seg gjennom Sveriges forsvar tidligere i uken, og torsdag viste han igjen sin imponerende teknikk. Med et bredt smil fortalte han at han aldri har tapt en to-touch kamp. Ingenting er bedre enn å spille fotball i sola, sa han. Det handler om å kose seg med livet.

Han understreket at han prøver å vise yngre generasjoner at gleden ved spillet er det viktigste. Andreas Schjelderup, som er en god venn av Nusa, deltok også i leken og hjalp til med å kjøle ned Nusa etter en varm økt. Øyeblikket minnet om strandfotball på Copacabana, ifølge Mathisen. Det viser at fotball på høyeste nivå fortsatt kan være lek og moro.

For Nusa, Bobb og Schjelderup handler det ikke om berømmelse eller penger, men om vennskapet og lidenskapen som startet alt sammen. Deres lekne tilnærming inspirerer både unge spillere og erfarne eksperter. I en verden fylt med press og forventninger minner de oss om fotballens enkle glede: ballen, vennene og øyeblikket





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Fotball To-Touch Nusa Bobb Schjelderup

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