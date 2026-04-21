Glem fredagstacoen – slik løfter du tacomiddagen til nye høyder

Oppdag hvordan du kan fornye familiens tacotradisjoner med enkle, meksikansk-inspirerte retter som begeistrer både store og små.

Taco er så uendelig mye mer enn den tradisjonelle fredagstacoen vi alle kjenner til. Mange familier har stivnet i et fast mønster med skåler fylt av kjøttdeig, revet ost, rømme og ferdigkjøpte skjell, men det meksikanske kjøkkenet tilbyr en verden av smaker som er både spennende og overraskende enkle å tilberede. Når barna kommer hjem fra skolen, er det lite som slår en rest av gårsdagens quesadilla.

Denne pannestekte godbiten, fylt med saftig kylling, sprø mais, stekt løk og smeltet ost, har blitt en soleklar favoritt hos tenåringene i huset. Selv de som vanligvis er skeptiske til grønnsaker som løk, lar seg overbevise når smakene kombineres på denne måten. Det beviser at med riktig tilberedning, kan alle i familien finne nye favoritter. I familien til Line og Trond er taco fast inventar hver fredag, men de har nå utvidet horisonten betraktelig. Nå handler middagene om å samarbeide på kjøkkenet. Mens foreldrene tar seg av proteiner og steking, har tenåringene tatt ansvar for å lage hjemmelagde salsaer. Ved å blande finhakket tomat, løk, mais, lime, en dæsj honning og masse koriander, skapes friske smaksbomber som hever ethvert måltid. Det er en lærerik prosess, selv om diskusjonene om korianderens fortreffelighet fort kan gå høyt. Det er tydelig at matglede smitter, og når alle er involvert i prosessen, forsvinner også motforestillingene mot nye ingredienser som bønner eller ulike typer fisk og skalldyr i tacoretten. Eldorado har fornyet sitt sortiment med et friskt, turkis design som henter inspirasjon fra mexicanske veikilt, og de ønsker å inspirere hjemmekokker til å utforske ekte meksikanske smaker. Hemmeligheten bak en god tacohverdag er å lage store porsjoner med tilbehør. En hjemmelaget guacamole holder seg for eksempel mye lenger hvis du legger steinen fra avokadoen i bollen sammen med den. Mange av salsaene og de marinerte bønnene kan oppbevares på glass i kjøleskapet gjennom hele uken. Dette gjør hverdagsmiddagen, matpakken eller et raskt måltid før trening til en lek. Enten man lager en næringsrik taco bowl, ovnsbakte enchiladas eller sprø chips av tortillalefser som har blitt til overs, er mulighetene uendelige. Ved å bruke råvarer som søtpotet, chili, lime og kvalitetswraps, forvandles taco fra å være en rutinepreget avslutning på uken til å bli et kreativt og smakfullt midtpunkt i hverdagen for hele familien





