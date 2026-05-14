Glimt-gutta kan ikke gå i 17. mai-toget: En diskusjon om prestasjonskultur og tilhørighet

En debatt om Glimt-gutta som ikke kan delta i 17. mai-toget, og om hvorvidt det er en overgrep mot prestasjonskultur eller en forsettlig handling mot tilhørighet og fellesskap. En diskusjon om hvorvidt fotball på dette nivået må være så fjernt fra «folk flest» at nasjonaldagen må ofres.

Kommentaren gir uttrykk for skribentens meninger. Denne uken sendte Bodø/ Glimt ut en pressemelding: Glimt -gutta kan ikke gå i 17. mai-toget ! De må hvile, det er bare tre dager til de skal på jobb igjen og spille ny kamp.

Ja, jeg forstår at Glimt spiller kamper året rundt, nasjonalt og internasjonalt. Ja, jeg forstår at det da er viktig med restisjusjon, søvn, ernæring og unngå å bli smittet. Ja, jeg forstår at Glimt er blitt en europeisk klubb, og at prestasjonene har gjort flere enn nordlendinger stolte, og at Glimt må tenke som europeiske toppklubber. Skulle tatt seg ut om Kylian Mbappé gikk i tog!

Ja, jeg kan forstå at klubbens sportslige ledelse tar avgjørelser som kan bli oppfattet som upopulære, men er viktig for prestasjonen. Og her blir alle detaljer, som deltakelse i 17. mai-tog, tatt på største alvor. Ja, jeg kan også forstå slike kyniske grep er detaljer som kan bidra til bedre resultater. Men...

Jeg forstår også at slike grep som å droppe å gå i 17. mai-tog kan bli oppfattet som jåleri, og ikke et ekstremt utslag av prestasjonskultur.

Tilhørighet og fellesskapFotball handler jo også om identitet og tilhørighet. Glimtgutta tilhører ikke bare klubben, men også byen og landsdelen. Et fellesskap. Å gå i tog er å vise nærhet til lokalsamfunnet.

Og ærlig talt: Selv om Glimt driver toppidrett - en spasertur sammen med folket, hvor stor skade kan det gjøre? Jeg lener meg til Truls Raastad, professor ved Seksjon for prestasjonsevne ved Norges Idrettshøgskole. Han uttalte følgende til NRK, da Brann planla å droppe 17. mai-toget i 2023: «Så lenge rusleturen ikke blir på mer enn 45 minutter, har det sannsynligvis ikke en negativ effekt.

De samles om noe positivt og vil få voldsomt med energi av stemningen» Derfor spør jeg: Er Glimt iferd med å miste bakkekontakten? Eller er Glimt bare så mye mer profesjonelle enn andre klubber? Les mer fra Ernst A. Lersveen: Så viktig er ikke fotballsupporterne Lever av folkets kjærlighetSå kan vi utenfra fundere på om fotball på dette nivået må være så fjernt fra «folk flest» at nasjonaldagen må ofres? For meg lever idretten av entusiasme, identitet og folkets kjærlighet.

Selv om Glimt skulle ta til fornuft (for sunn fornuft finnes det jo nok av nordpå) og tropper opp og bruker en snau time i toget, så er ikke problemet løst. For, 16. mai-kampene i fotball er fotballens festdag. Denne serierunden har høye publikumstall og er blitt en viktig tradisjon.

«Det er vanskelig å se inn i fremtiden, men med disse publikumstallene er det vanskelig å se at Norges Fotballforbund vil bryte denne tradisjonen», uttalte Arne Scheie til NRK tilbake i 2015. Les også Ernst A. Lersveen: Cupfinalen har mistet sin status Kanskje er dette prisen vi må betale, dersom vi vil ha lag som Glimt som hevder seg i Europa, og et landslag i verdenstoppen. Og det vil jo.

Og ærlig talt, det må være mulig å feire nasjonaldagen på en annen dato enn 17. mai





