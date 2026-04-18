Glimt tilbake på vinnersporet med overbevisende seier

Bodø/Glimt slo tilbake etter skuffende resultater med en imponerende 3–0 seier hjemme mot Aalesund, der Fredrik Sjøvold scoret et drømmemål.

Etter et par utfordrende kamper, hvor Bodø/Glimt led et knusende 5–0 tap borte mot Viking og deretter spilte 1–1 uavgjort mot Sarpsborg 08, har det gulkledde laget fra nord vist muskler igjen. I årets første hjemmekamp i Eliteserien , mot Kjetil Rekdals Aalesund , leverte Glimt en overbevisende forestilling og sikret seg en velfortjent 3–0 seier.

«Alle gode ting er tre» lyder et velkjent ordtak, og det ser ut til å ha vært spesielt sant for Bodø/Glimt denne helgen. Etter skuffende resultater i de foregående kampene, fant laget tilbake til vinnerformen på eget gress. Høyreback Fredrik Sjøvold ble kampens store helt da han leverte et kunstverk av et mål som mange allerede spår kan bli årets mål i Eliteserien. Med et klinisk skudd fra distanse, som fant veien til krysset, doblet han ledelsen for Glimt til 2–0. Sjøvold uttalte etter kampen at han selv ikke trodde han skulle klare å sette den ballen, og at det var en utrolig deilig følelse å se den gå i mål. Dette målet bidro sterkt til å løfte stemningen og selvtilliten hos hjemmelaget.

Bodø/Glimt, som har hatt et minneverdig Champions League-eventyr med seire over prestisjetunge lag som Inter og Atlético Madrid, har hatt en litt ujevn start på årets eliteseriesesong. Etter en solid 3–0 seier borte mot Kristiansund i serieåpningen, har resultatene ikke helt levd opp til forventningene, spesielt med tanke på klubbens europeiske suksess. I kampen mot Aalesund var det Glimt som igjen tok tak i tømmene og viste den dominansen man har blitt vant til å se på Aspmyra. Laget kontrollerte spillet, skapte sjanser og scoret mål, noe som tyder på at de er på vei tilbake til gammel form. Spørsmålet mange stiller seg er hvorvidt Bodø/Glimt nå er tilbake for fullt, etter disse prestasjonene.

Midtbanespiller Ulrik Saltnes, som har vært ute med skader, ga et innblikk i lagets sinnstilstand under pausen. Han innrømmet at det harde tapet mot Viking hadde ristet ved laget, og at de hadde vært preget også i kampen mot Sarpsborg. Saltnes beskrev hvordan laget ble overkjørt i deler av Sarpsborg-kampen, men at de i den andre omgangen begynte å ligne mer på seg selv. Fra tribunen kunne Saltnes se sitt lag gå til pause med en 1–0 ledelse, takket være et hjørnespark-mål fra Anders Klyve. Aalesunds forsvarss Pill var mangelfullt, noe som åpnet for scoringen. Aalesund-trener Kjetil Rekdal var ikke fornøyd med lagets innsats i første omgang. Han kritiserte intensiteten og forsvarsspillet, og mente at laget burde vært tøffere i duellene og bedre til å ta vare på egne sjanser. Han uttalte at de skapte mer enn de forsvarte seg. Før kampen var Bodø/Glimt-trener Kjetil Knutsen fokusert på å se forbedringer hos laget sitt sammenlignet med de foregående kampene mot Sarpsborg og Viking, og hadde som mål å vinne på hjemmebane.

Kampens første mål kom etter en periode der Glimt hadde kontrollert ballinnehavet og bygget opp press. Anders Klyve utnyttet et hjørnespark til å sende Bodø/Glimt i ledelsen. Dette målet var et resultat av godt samspill og en vilje til å utnytte enhver mulighet som bød seg. Deretter fulgte Fredrik Sjøvolds spektakulære 2–0 scoring, som ga laget et solid overtak og ytterligere løftet moralen. Kampen ble avgjort da Glimt satte inn et tredje mål, som sementerte seieren og viste at laget var tilbake på vinnersporet. Denne prestasjonen var avgjørende for å gjenopprette tilliten og vise at de fortsatt er et lag å regne med i Eliteserien, etter en periode med usikkerhet og skuffende resultater. Energien på Aspmyra var til å ta og føle på, og publikum fikk se et Bodø/Glimt-lag som virkelig kjempet for seieren og leverte en forestilling verdig klubbens ambisjoner





Bodø/Glimt tilbake på vinnersporet: – Begynner å ligne på seg selvEtter et skrekktap mot Viking og poengdeling mot Sarpsborg slo Glimt tilbake med en 3–0 seier mot Rekdal og Aalesunds FK.

