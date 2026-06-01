Global forverring av arbeideres rettigheter, viser ITUC-undersøkelse

Den årlige ITUC-rapporten avdekker en alvorlig nedgang i respekteringen for arbeidsrettigheter over hele verden, også i etablerte demokratier. USA og Frankrike er blant landene som forverrer, og overvåkning brukes aktivt for å undertrykke faglig organisering.

Det pågår systematiske brudd på arbeideres rettigheter verden over, og situasjonen er forverret, ifølge en undersøkelse fra Den Internasjonale Fagforeningskonføderasjonen ( ITUC ). Rapportens data viser at USA er plassert på organisationens overvåkning sliste etter flere alvorlige brudd på arbeideres rettigheter.

I store demokratier som USA og Frankrike forvitrer nå det fundamentale arbeidsvernet, ifølge den årlige undersøkelsen som har blitt gjennomført siden 2014. I år ble 151 land undersøkt, og i 72 av disse ble det avdekket urettferdig behandling av arbeidere. I om lag halvheten av disse landene ble arbeidere пагrepet eller anholdt under løpet av fjor.

Retten til å streike ble brutt i 87 prosent av landene, enandel som året før, mens retten til kollektive lønnsforhandlinger ble hindret i 80 prosent av landene. Generalsekretær Luc Triangle i ITUC uttaler: Krisen for arbeideres rettigheter skjer ikke lengre i det små, men skjer i hjertet av demokratiene. Europa samt Nord- og Sør-Amerika har registrert sin verste måting noen gang siden undersøkelsen startet i 2014.

En del av årsaken til denne negative utviklingen er en betydelig økning i bruken av overvåkningsteknologi for å overvåke og true arbeidere. Også Frankrike, et land med en lang og sterk fagforeningstradisjon, viser en dårligere utvikling denne gangen. Argentina og Panama er nye land på bunnlisten over de ti med dårligste vilkår for arbeidere. De følger således med Belarus, Ecuador, Egypt, Eswatini, Myanmar, Nigeria, Tunisia og Tyrkia.

Dette indikerer en global tilbakegang i respekteringen for grunnleggende arbeidsrettigheter, også i land som historisk sett har hatt et godt vern. ITUCs data understreker at overgrepene ikke lenger er begrenset til autoritære regimer, men også skjer i etablerte demokratier, noe som utgjør et alvorligråd for alt arbeidslivet og samfunnsdeltakelsen





