Global Markedsupdate: Equinor-endringer, Romfartskrash og Geopolitisk Oljeuro

En omfattende analyse av dagens viktigste nyheter innen finans og næringsliv, fra lederskifte i Equinor og emisjoner i Magnora til Blue Origins eksplosjon og svingninger i oljemarkedet.

I den norske energisektoren skjer det nå betydelige endringer i ledelsen hos olje- og gassgiganten Equinor . Valgkomiteen har sendt ut en anbefaling om at Jarle Roth skal overta rollen som styreleder for selskapet.

Roth er ingen ukjent skikkelse i det nordiske næringslivet, og hans omfattende erfaring inkluderer lederstillinger i flere prominente organisasjoner som Eksportkreditt Norge, Arendals Fossekompani, Umoe Gruppen, Schat-Harding og Unitor. Roth har allerede vært en del av styret siden desember 2025, og hans utnevning ses som et grep for å styrke strategisk styring i en brytningstid for selskapet.

Samtidig anbefales det at Anne Drinkwater fortsetter som nestleder, mens flere sentrale styremedlemmer, inkludert Finn Bjørn Ruyter og Haakon Bruun-Hanssen, blir gjenvalgt for å sikre kontinuitet i styrearbeidet. Samtidig ser vi en offensiv satsing innen digital infrastruktur i Norge gjennom Magnora Data Center. Selskapet har annonsert planer om en rettet emisjon som kan generere et bruttoproveny på opptil 650 millioner kroner.

Dette kapitaltiltaket er tett knyttet til en planlagt notering på Euronext Growth Oslo, noe som markerer et nytt kapittel for selskapets vekststrategi. Midlene skal i hovedsak benyttes til å finansiere både eksisterende og fremtidige datasenterprosjekter, samt å styrke arbeidskapitalen. Magnora har allerede vist stor tro på egne prosjekter ved å forhåndsforplikte seg til å tegne aksjer for 100 millioner kroner, noe som signaliserer sterk intern tillit til prosjektenes levedyktighet i et marked preget av økende etterspørsel etter beregningskraft og lagringsplass.

Internasjonalt preges markedene av store svingninger og dramatiske hendelser. I Sør-Korea har Kospi-indeksen nådd et nytt rekordnivå, drevet frem av optimisme rundt kunstig intelligens. Spesielt Softbank har sett en kraftig oppgang etter at konglomeratet varslet massive investeringer på 53 milliarder dollar i AI-infrastruktur i Frankrike over de neste fem årene. Denne teknologiske optimismen står imidlertid i sterk kontrast til tilbakeslagene i romfartsindustrien.

En rakett fra Jeff Bezos' selskap Blue Origin eksploderte under en bakketest i Florida, noe som sendte sjokkbølger gjennom børsen. Selskaper som AST SpaceMobile, EchoStar og Rocket Lab opplevde betydelige kursfall som følge av hendelsen. Bezos har imidlertid uttrykt optimisme og uttalt at de vil bygge opp igjen det som er nødvendig for å returnere til luften. Geopolitisk uro fortsetter å skape ustabilitet i energimarkedene.

Oljeprisen har svingt kraftig, med en topp rundt 93,3 dollar for nordsjøolje, før den falt brått mot 90 dollar. Denne volatiliteten er tett knyttet til situasjonen i Midtøsten, der Israel har intensivert sine operasjoner i Libanon. Frykten for at sammenstøt med Hizbollah kan true våpenhvilen har skapt usikkerhet.

I tillegg har Donald Trump skapt uro ved å varsle en endelig avgjørelse angående krigen i Iran, kombinert med en rekke strenge krav til det iranske regimet, noe som umiddelbart påvirket råoljeprisene nedover. I USA ser vi også innovative, men omdiskuterte, finansielle tiltak. Det hvite hus har lansert en app for såkalte Trump-kontoer, hvor nyfødte amerikanere tildeles 1000 dollar i startkapital for å fremme langsiktig sparing.

Robinhood Markets, som samarbeider med finansdepartementet om dette, rapporterer om stor interesse fra ulike delstater som ønsker egne versjoner av ordningen. Selv om programmet, hjemlet i One big beutiful bill act, er omfattende med anslagsvis 14 millioner kvalifiserte barn, har det møtt skepsis fra investorer grunnet de store kostnadene. Samtidig ser vi andre selskapsendringer, som Exact Therapeutics som vurderer å gå av børs for å redusere kostnader og tiltrekke seg venturekapital.

I oljeservicefeltet rapporterer det Fredriksen-dominerte Paratus Energy om økte driftsinntekter i første kvartal, til tross for en liten nedgang i det justerte driftsresultatet sammenlignet med tidligere år





AlphaValue repetition of buy recommendation on EquinorAlphaValue believes the market undervalues Equinor's position as Europe's most important gas supplier and reiterates a buy recommendation on the stock. In a recent analysis, AlphaValue describes Equinor as Europe's gas anchor but believes the stock is still priced as an ordinary oil producer with high correlation to Brent crude. The analyst notes that around 40 percent of Equinor's production comes from gas, while the company accounts for nearly 70 percent of production on the Norwegian shelf. Norway has become Europe's most important gas supplier after Russian deliveries ceased. The European gas market is expected to remain tight for several years. TTF price forecasts are 55 euros per megawatt hour in 2026, falling to 47 euros in 2027 and 42 euros in 2028, still significantly above pre-energy crisis levels. Three factors favor Equinor: Norwegian gas is delivered via pipelines without exposure to maritime bottlenecks, prolonged problems for gas exports from Qatar, and increased production from the Troll field towards 2030. Gas is the main story, while Brent is a supporting tailwind. Risks include a surge in U.S. LNG capacity, which could grow by 75 percent by 2030, putting pressure on European gas prices over time, and a possible breakthrough in U.S.-Iran negotiations that could increase oil and gas supply and depress energy prices.

Meta, Google og Tiktok klages inn for svindelannonser i 27 landForbrukerrådet i Norge og en rekke andre land klager inn Tiktok, Meta og Google til EU-kommisjonen og nasjonale forbrukermyndigheter for svindelannonser.

Read more »

EU frykter langvarig prissjokk på olje og gassEU frykter en langvarig prissjokk på olje og gass, og Norge og USA har advart om at EU's klimatiltak kan føre til en selvpåført energikrise.

Trump sender tilbake forslag med krav om endringer før avtale med IranPresident Trump har sendt tilbake et forslag i forhandlingene med Iran, og krever flere endringer, blant annet tydeligere atomvåpen‑spørsmål og åpning av Hormuz. Mediene rapporterer at forhandlingene går inn i en ny uke, men at muligheten for en avtale fortsatt er usikker. Trump har tidligere sagt at han vil fatte en endelig avgjørelse, men nå ønsker han ytterligere justeringer.

