En omfattende gjennomgang av aktuelle nyheter inkludert fotball-VM, politiske utnevnelser i USA, debatten om barns mobilbruk i Sverige og jubileet til Kronprinsparets fond.

Verden har vært vitne til en rekke store hendelser den siste tiden, hvor alt fra sportslige høydepunkter til dype politiske kriser og viktige samfunnsdebatter har preget nyhetsbildet.

Fotball-VM har offisielt startet, og åpningsseremonien vakte stor oppmerksomhet blant millioner av seere, inkludert mange nordmenn som fulgte med fra sine stuer. Selv om det var et storslått opplegg, oppsto det en viss frustrasjon blant TV-seerne da artisten Shakira opptrådte med sin nye VM-låt under et oppvarmingsshow som ikke ble sendt direkte.

Pressesjef i TV 2, Jan-Petter Dahl, presiserte at dette showet kun var tiltenkt publikum som var fysisk til stede på stadion, og ikke var en del av den offisielle TV-sendingen. Samtidig som sportsfesten startet, var situasjonen i Mexico City preget av uro. Flere sentrale T-banestasjoner ble stengt kun timer før VM-åpningen på grunn av omfattende demonstrasjoner i hovedstaden.

Protestene ble ledet av den meksikanske lærerorganisasjonen CNTE, som har kjempet i flere uker for bedre lønnsvilkår og nødvendige endringer i landets pensjonssystem, noe som illustrerer kontrasten mellom den globale sportsfesten og lokale sosiale kamper. I USA har president Donald Trump skapt overskrifter med sine nyeste politiske bevegelser. Han har nominert påtaleadvokat Jay Clayton til rollen som ny direktør for nasjonal etterretning.

Dette kommer etter at Trump tidligere hadde pekt på Bille Pulte som en mulig etterfølger for Tulsi Gabbard, men siden Pulte ikke oppnådde flertall for sin kandidatur, har viktige lovendringer, spesielt knyttet til en overvåkningslov som utløper, blitt stående i stampe. Trump har uttrykt stor tillit til Clayton og understreket at han er en av de mest respekterte personene i det juridiske miljøet, og han har derfor oppfordret Kongressen til å godkjenne nominasjonen så raskt som mulig.

På den internasjonale arenaen har Trump også skapt spenning ved å varsle kraftige angrep mot Iran over flere dager, for så å brått avlyse planene natt til fredag. Denne uforutsigbarheten påvirker forholdet til en rekke allierte og partnere, inkludert Israel, Saudi-Arabia, Qatar, Tyrkia og Egypt. I Sverige pågår det nå en viktig diskusjon om barns helse og teknologi. Folkehelsesjef Olivia Wigzell mener bestemt at barn ikke bør få tilgang til smarttelefoner før de er 13 år gamle.

Dette er en reaksjon på at hele 90 prosent av alle svenske tiåringer i dag har en slik telefon. Wigzell og helsemyndighetene peker på at fordelene med kommunikasjon og underholdning ikke veier opp for de alvorlige ulempene. Forskning viser at tidlig bruk av smarttelefoner kan føre til dårligere søvnkvalitet, avhengighet, utsatthet for skadelig innhold og en negativ innvirkning på den mentale helsen.

Sosialminister Jakob Forssmed har gått enda lenger og advart om at smarttelefoner har blitt et verktøy for kriminelle gjenger i rekrutteringsarbeidet mot barn. Politiet rapporterer om et tydelig skille i kriminalitetsmønsteret før og etter smarttelefonens inntog, hvor teknologien nå brukes til å planlegge alvorlige forbrytelser og utnytte barn som forbruksvarer. I Norge har Kronprins Haakon markert et emosjonelt jubileum for Kronprinsparets fond, som nå har eksistert i 25 år.

Fondet, som var en bryllupsgave, støtter utviklingsprosjekter internasjonalt og ungdomstiltak i Norge. I sin tale reflekterte kronprinsen over utholdenheten til menneskene fondet har hjulpet, og han uttrykte en dyp stolthet over resultatene. Samtidig var talen preget av vemod, da han nevnte at kronprinsessen er alvorlig syk og ikke kunne være til stede. Han trakk frem betydningen av deres felles fundament som par og takket alle som har bidratt til fondets suksess.

På andre siden av verden, i Israel, står Likud-minister May Golan overfor alvorlige anklager om korrupsjon. Etter en omfattende etterforskning risikerer hun tiltale for bestikkelser, bedrageri og dokumentfalsk. Det hevdes at hun har drevet systematisk svindel med offentlige midler gjennom en ideell organisasjon hun grunnla, en sak som først ble avdekket av media og som har ført til at hun nå står i en svært vanskelig juridisk situasjon





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