Godshavn i Bergen flyttes til Ågotnes

Godshavnen i Bergen skal flyttes til Ågotnes i Øygarden, vest for Bergen. Det er en del av en plan for å utvikle Bergen til en stor havneby med en ny bydel på Dokken.

Dette er vinn-vinn for hele Bergensregionen og løser en stor utfordring for alle kommunene her med tilknytning til kysten, jubler ordfører i Øygarden kommune, Tom Georg Indrevik (H).

Planen er at godshavnen i Bergen skal flyttes ut av byen, til Ågotnes i Øygarden, vest for Bergen. Her på Dokken vil Bergen kommune bygge en ny bydel på området som i dag huser den nåværende godsterminalen på Bergen havn. Dersom alt går som kommunene håper, skal den nye storhavnen stå klar til å overta godstrafikken fra 1. januar 2028. Datoen avhenger av at det nye Sotrasambandet på sterkt trafikkerte riksvei 555 blir ferdig i fjerde i 2027.

Dersom det gigantiske veiprosjektet blir ytterligere forsinket, vil åpningen av godshavnen bli utsatt tilsvarende. Flyttingen innebærer at Dokken i Bergen sentrum, som huser dagens godsterminal, blir frigjort til næringsutvikling og boligbygging. Dokken har også vært brukt som konsertarena. 21. juli 2024 opptrådte Bruce Springsteen der for 45.000 mennesker.

Sindre Skrede / NRK – Avtalene legger til rette for en trygg overgang fra Dokken til Ågotnes, og vil sikre regionens rolle som et viktig logistikk- og transportknutepunkt på Vestlandet, sier finansbyråd Tenfjord i en. Når godshavnen forsvinner fra Dokken, skal området utvikles til en ny bydel med sjølinje som strekker seg fra Hurtigruteterminalen på Nøstet til Møhlenpriskaien. Byarkitekt Maria Molden og daglig leder Jan Erik Rossow med en modell av Bergen.

De peker mot de grå klossene, som forestiller den nye bydelen i Bergen, Dokken. Bydelen er tenkt å være bilfri og skal få rundt tre tusen nye boliger og over sju tusen arbeidsplasser. Målet er at området skal være en integrert del av Bergen sentrum innen 2050. Politikerne avgjør – Saken skal nå behandles både i byrådet og bystyret i Bergen, og deretter i kommunestyret i Øygarden, noe som trolig vil skje i september.

Hvis det går gjennom, så er dette endelig avklart en gang for alle, sier Indrevik. Den nye godshavnen skal ligge på en tomt tilknyttet CCB-basen på Ågotnes, som er en stor base for riggaktivitet i Nordsjøen. Det er Øygarden kommune selv som får ansvaret for å etablere den nødvendige infrastrukturen og sikre et tilbud tilsvarende dagens havnetjenester i Bergen





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