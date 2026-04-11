Goksør Bjerkrheim forlater Nordstrand for gårdsbruk i Østfold

Etter over 20 år i Oslo selger Susann Goksør Bjerkrheim boligen for å satse på gårdsbruk i Østfold. Hun forteller om drømmen som går i oppfyllelse og utfordringene som venter.

Susann Goksør Bjerkrheim , kjent fra blant annet Farmen Kjendis , selger nå eneboligen på Nordstrand i Oslo etter over 20 år for å satse på gårdsbruk . Paret har funnet en gård på Greåker i Østfold, og gleder seg til å ta fatt på det nye livet. Overgangen til gårdsdrift har vært en langvarig drøm som nå endelig realiseres, forteller hun til Dagbladet. Goksør Bjerkrheim har tidligere deltatt på Farmen Kjendis , hvor hun kom på andreplass.

Den erfaringen mener hun likevel ikke nødvendigvis vil være avgjørende i det kommende gårdsbruket. Hun ser frem til et roligere liv, selv om hun erkjenner at gårdsarbeid er hardt. Hun utelukker ikke å lage smør, men poengterer at det blir for moro skyld.\Ektemannen har vært pådriveren for å realisere gårdsdrømmen, og nå som barna er voksne og selvstendige, åpnet det seg en mulighet. Goksør Bjerkrheim understreker at de har tenkt på dette i mange år. Den nye gården har vært drevet med korn, og det har tidligere vært hester på gården. Paret er usikre på hva de vil fokusere på, men de har hatt en prat med nabobonden for å finne ut hvordan de kan drive gården på best mulig måte. Valget av gård falt på grunn av at den er velholdt og godt drevet, samt nærheten til togforbindelser. Hun vil fortsette å jobbe som konsulent, og planlegger å kombinere det med gårdsdriften. Den største utfordringen blir å savne nærheten til alt hun har hatt i sitt tidligere liv.\Barna, Julius og Jonatan, har flyttet ut eller er på vei ut, noe som har åpnet for et nytt kapittel. Barna synes det er litt rart at foreldrene flytter fra barndomshjemmet, men de støtter avgjørelsen og synes det er spennende. Goksør Bjerkrheim forteller at de håper på en golfsimulator på låven, noe de kanskje vurderer å installere for å få besøk av barna. Hun påpeker at det er et felles prosjekt som er positivt for forholdet, og at det er en fin måte å fylle tiden på i en ny livsfase. Hun ser frem til å utforske det nye livet, og å skape minner sammen med sin mann i de nye omgivelsene





Susann Goksør Bjerkrheim Gårdsbruk Nordstrand Østfold Farmen Kjendis

– Om det blir datasenter, er helt utenfor vår kontrollØstfold Energi har i over åtte år jobbet aktivt for å etablere datasentre i fylket. Selskapet mener det er strøm nok i sentralnettet siden fylket har Nordens største nettpunkt for utveksling av kraft mellom Norge og Sverige.

