Goldman Sachs advarer om kritisk dieselmangel i USA innen august

Goldman Sachs advarer om at diesellagrene i USA kan falle til under 20 dagers forsyninger innen august dersom nedgangen fortsetter. Prisene har steget 45 prosent siden februar, og forbrukertilliten er på bunnivå. Årsaken er Iran-krigen og stengningen av Hormuzstredet, samt russisk eksportforbud på flydrivstoff.

Goldman Sachs slår alarm om diesellagrene i USA, som nå nærmer seg et kritisk nivå. Ifølge en rapport fra investeringsbanken kan de kommersielle lagrene falle til under 20 dagers forsyninger innen august dersom dagens nedgangstakt fortsetter.

I uken som endte 22. mai var dieselforsyningene nede i omtrent 28 dagers dekning, en betydelig nedgang fra 36 dager ved utgangen av januar. Dette har ført til en kraftig prisøkning; den gjennomsnittlige utsalgsprisen på diesel i USA har steget med hele 45 prosent siden 27. februar. Samtidig faller forbrukertilliten i USA til nye bunnivåer, og stadig flere amerikanere rapporterer at høye priser presser privatøkonomien. Frykten for ny inflasjon vokser raskt, og dette understreker den alvorlige situasjonen i energimarkedet.

Daan Struyven, en analytiker i Goldman Sachs, uttaler til Bloomberg TV at de siste åtte ukene har vist de største trekkene i USAs oljelagre i historien. Diesellagrene er nå på det laveste nivået siden 2003. Bakgrunnen for krisen er den pågående konflikten i Midtøsten, spesielt Iran-krigen, som har ført til stengning av Hormuzstredet. Gjennom dette strategiske sundet passerer normalt en betydelig andel av verdens olje og flytende naturgass (LNG).

Struyven forklarer at bare 10 til 15 prosent av normale oljevolumer, tilsvarende 2-3 millioner fat per dag, kommer gjennom Hormuz nå. Han påpeker at det er vanskelig å verifisere disse tallene fordi skip ofte slår av transponderne sine, men Goldman Sachs overvåker likevel oljeankomster og lagertall for å få et mer nøyaktig bilde. I tillegg til problemene i Midtøsten har Russland innført et forbud mot eksport av flydrivstoff fram til november.

Dette tiltaket er ment å sikre innenlandsk stabilitet etter gjentatte ukrainske angrep på russiske raffinerier. Før konflikten i Midtøsten eskalerte, passerte omtrent en femtedel av all verdens olje og LNG gjennom Hormuzstredet. Kombinasjonen av reduserte forsyninger fra Hormuz og russiske eksportrestriksjoner legger ytterligere press på et allerede stramt marked. Eksperter advarer om at situasjonen kan forverres ytterligere dersom ikke alternative forsyningskilder kommer på plass.

For forbrukerne betyr dette fortsatt høye priser på drivstoff og økt usikkerhet om fremtidig tilgjengelighet. Myndighetene i USA og andre vestlige land vurderer nå tiltak for å dempe virkningen av de stigende prisene. Blant alternativene er å frigi strategiske petroleumsreserver eller innføre midlertidige avgiftslettelser. Samtidig pågår diplomatiske anstrengelser for å få gjenåpnet Hormuzstredet, men utsiktene er usikre så lenge konflikten i regionen vedvarer.

Analytikere som Struyven advarer om at vi står overfor en utfordrende periode, og at lagrene kan bli kritiske dersom ikke forbruket reduseres eller tilbudet øker. Forbrukertilliten, som allerede er på et historisk lavt nivå, kan bli ytterligere svekket dersom prisene fortsetter å stige. Dette vil igjen påvirke den økonomiske veksten og kan føre til økt politisk press for å finne løsninger.

Samlet sett tegner det et bilde av en global energikrise som har direkte innvirkning på hverdagen til millioner av mennesker. De høye diesellagrene som tidligere ga en buffer, er nå redusert til et minimum, og verden står overfor en reell risiko for forsyningsmangel. Spesielt sårbare er sektorer som transport, landbruk og industri, som er avhengige av diesel for å fungere. Dersom trenden fortsetter, kan vi se ytterligere prisøkninger og mulig rasjonering i enkelte områder.

Det er derfor avgjørende at både myndigheter og markedsaktører handler raskt for å unngå en fullskala krise





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Diesellagre Goldman Sachs Hormuzstredet Prisstigning Iran-Krigen

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