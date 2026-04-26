Goldman Sachs tror Norsk Hydro kan stige 40 prosent

Goldman Sachs' analytiker James McGeoch anbefaler kjøp av Norsk Hydro, og spår en kurs på 150 kroner. Analysen baseres på krigen i Midtøsten, høye aluminiumspriser og undervurdering av forsyningsforstyrrelser.

Goldman Sachs ' sektorspesialister har presentert sine mest lovende investeringsanbefalinger og handelsideer for den kommende kvartalsrapportsesongen. Innenfor sektoren er det James McGeoch som trekker frem Norsk Hydro som sin favorittaksje.

Han har tidligere uttalt at han har viet betydelig tid til å analysere aluminiumsmarkedet og vurdere Norsk Hydros potensial. McGeoch er nå overbevist om at aksjen kan stige til 150 kroner, en økning på nesten 40 prosent sammenlignet med dagens kurs, selv etter en imponerende dobling i løpet av det siste året. En forenklet analyse antyder at Hydro-aksjen for tiden handles på toppen av sine historiske kursintervaller, og at momentumet i kursutviklingen er i ferd med å avta.

Imidlertid argumenterer McGeoch for en mer dyptgående tilnærming, basert på verdsettelsesmultipler. Han stiller spørsmålet om Hydro prises til 6 ganger eller 8 ganger sin inntjening. Han understreker at Norsk Hydro-casen er undervurdert av markedet, og oppfordrer investorer til å benytte seg av enhver nedgang i kursen for å kjøpe aksjen. Krigen i Midtøsten og de høye aluminiumsprisene har ført til at analytikere har oppjustert forventningene til Hydros inntjening med nesten 14 milliarder kroner siden nyttår.

Det er verdt å merke seg at utenlandske analytikere generelt er mer positive til Hydro enn deres norske kolleger. JP Morgan har nylig kommet med en prognose om at aksjen vil stige ytterligere 30 prosent. McGeoch trekker paralleller til utviklingen i kobberaksjer i 2025, da markedet innså at den sterke etterspørselen etter kobber ville vedvare lenger enn tidligere antatt, drevet av veksten i datasentre og kunstig intelligens (AI).

Dette resulterte i en betydelig multiplikasjon av verdsettelsen av kobberaksjene, og McGeoch mener at en lignende utvikling kan skje i aluminiumssektoren. Han påpeker også at markedet undervurderer forsyningsforstyrrelsene i sektoren som følge av konflikten i Midtøsten. Han beskriver tilbudssiden i aluminium som den mest ubalanserte han har sett på mange år, og trekker frem eksempler som Covid-19-pandemien, Ukraina-konflikten og dens innvirkning på energimarkedene og landbruket. McGeoch understreker at man ikke bør investere i Hydro utelukkende basert på tidligere kursutvikling.

Han forklarer at bruttoeksponeringen er redusert, shortposisjoner er dekket inn, og at den fundamentale råvarehistorien vil overgå selskapets spesifikke dynamikk i første kvartal. Sektorspesialisten anbefaler å kjøpe call spreads med utløpsdato i mai 2026, med strike-priser på 112 og 118 kroner, til en pris av 0,99 kroner. Norsk Hydro vil presentere sine kvartalstall kommende onsdag. Opsjonsmarkedet priser en bevegelse på 5,2 prosent på rapporteringsdagen, noe McGeoch anser som en rimelig forventning





