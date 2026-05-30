Golfbil trillet 20 meter - kvinne uskadd. Flere hendelser i natt

Lørdag morgen unngikk en kvinne skader da golfbilen hennes falt ned en skråning i Olden. Samtidig ble en mann fengslet for økonomisk utroskap, og politiet håndterte flere fylleepisoder, promillekjøring, russestøy, brann og en trussel mot Nav.

Lørdag morgen skjedde en uvanlig trafikkulykke i Olden, der en golfbil trillet 20 meter ned en skråning og endte på fylkesvei 60. Kvinnen som kjørte, kom seg ut før bilen falt, og ble sendt til kontroll på legevakten.

Politiet mistenker at ulykken skjedde under snuing, og at hjulene kom utenfor veien. Operasjonsleder Frode Kolltveit i Vest politidistrikt bekrefter at kvinnen ikke ble skadet, og at bilen ikke traff andre kjøretøy eller personer. Politiet vil etterforske hendelsen. Samtidig ble en mann varetektsfengslet i Hordaland tingrett, siktet for økonomisk utroskap og brudd på forretningshemmelighetsloven.

Jourhavende jurist Laila Skeide ba om to ukers fengsling med brev- og besøksforbud i én uke, noe retten ga medhold i. Skeide uttrykte tilfredshet med kjennelsen, men ville ikke kommentere saken ytterligere på grunn av bevisforspillelsesfare. Natt til lørdag oppstod flere hendelser i Bergen sentrum. Klokken 01.45 fikk politiet melding om en kranglete og beruset mann ved Ole Bulls Plass, som forsøkte å komme seg inn på The Old Irish Pub.

Da vaktene nektet ham adgang, begynte han å krangle og nektet å roe seg ned selv etter politiets ankomst. Tidligere på natten, rundt klokken 00.55, ble en mann i 20-årene slått i ansiktet i Torggaten og fraktet til Haukeland universitetssjukehus. Politiet pågrep en mann i 30-årene etter vitneavhør. I Måløy i Kinn kommune kjørte en beruset person fra et utested i bil klokken 03.10.

Politiet fant senere bilen, som hadde kjørt i fjellveggen og pådratt seg store skader. De tre personene i bilen stakk av, men to er nå siktet for promillekjøring. En mann ble fraktet til sykehus med brystsmerter, mens de to andre er uskadet. Russen i Hordnesskogen fikk også politiets oppmerksomhet.

I helgene må de skru av de ytre lydanleggene klokken 02. MC-natteravnene hjalp til med dirigering, men politiet registrerte 27 tilfeller av forstyrrelse av natteroen på grunn av høy musikk. Politiet øker tilstedeværelsen og har virkemidler som pålegg, bøter og beslag av anleggsdeler. En brann i en enebolig i Jondal ble meldt klokken 01.33.

Brannen startet på et kjøkken under matlaging, og brannvesenet rykket ut. Ingen personskader ble rapportert. Vegvesenet kontrollerte sparkesykler fredag i Bergen sentrum og omegn. De tekniske kontrollene viste at sparkesyklene var i god stand, men én fører fikk et gebyr på 3000 kroner for brudd på reglene.

Politiet har også håndtert en trusselsak hos Nav i Møllendalsveien, der en misfornøyd klient skal ha truet med å skyte på kontoret. Nødetatene rykket ut, men situasjonen ble løst uten dramatikk





