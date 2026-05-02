Gonçalo Ramos på vei bort fra PSG – Juventus leder an

Gonçalo Ramos sliter i PSG etter en dyr overgang og er nå sterkt linket til Juventus. Superagent Jorge Mendes jobber med å finne en ny klubb for den portugisiske spissen.

Den franske hovedstaden var åsted for en stor overgang i januar 2024, da Paris Saint-Germain ( PSG ) sikret seg den portugisiske spissen Gonçalo Ramos fra Benfica for hele 65 millioner euro.

Overgangen, orkestrert av superagent Jorge Mendes, ble møtt med skepsis fra mange eksperter, og kritikken har vist seg å være berettiget. Ramos har slitt med å finne sin plass i PSG-laget under manager Luis Enrique, og fremtiden hans i den franske klubben virker nå usikker. Gonçalo Ramos har opplevd en vanskelig periode i PSG. Han har mistet sin plass i startoppstillingen og har ikke klart å tilpasse seg Luis Enriques spillestil.

Dette har resultert i begrenset spilletid, spesielt i viktige kamper som Champions League. Statistikken hans er skuffende for en spiller som ble hentet til klubben med store forventninger. Ramos trenger kontinuitet og spilletid for å prestere, men dette har han ikke fått i PSG. Situasjonen har ført til at både spilleren og klubben vurderer en mulig overgang i sommer.

Juventus fremstår som den mest sannsynlige destinasjonen for Gonçalo Ramos. Den italienske storklubben er på jakt etter en erstatter for Dušan Vlahović, og de mener at Ramos passer perfekt inn i deres spillestil. Juventus verdsetter Ramos’ evne til å utfordre forsvarere og hans målinstinkt. Jorge Mendes jobber aktivt for å legge til rette for en avtale som gagner alle parter.

Selv om La Liga også viser interesse, er Juventus best posisjonert til å sikre seg den portugisiske spissen. Ramos står nå overfor et viktig valg: fortsette å kjempe for sin plass i PSG, eller akseptere et tilbud fra Juventus som kan gi karrieren hans nytt liv. Et skifte til Juventus vil sannsynligvis gi ham en mer sentral rolle og muligheten til å vise sitt potensial på nytt.

Fremtiden hans i europeisk fotball avhenger av avgjørelsen han tar i løpet av de kommende ukene





