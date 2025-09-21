Grønne Havner Kjemper i Motvind: Kraftnettet Setter Grenser for Skiftet

Kraftnettets begrensninger truer havnens grønne ambisjoner. Til tross for en sterk vilje til å bidra til det grønne skiftet, står havnene overfor utfordringer knyttet til manglende kapasitet i strømnettet. For å lykkes, kreves det smartere energibruk, forutsigbar strømtilgang og nye løsninger. Innlegget diskuterer hvordan havnene må tilpasse seg for å nå klimamålene.

Mangel på tilstrekkelig kapasitet i kraftnettet tvinger havner til å tenke nytt om strømbruk, men uten mer kraft er det vanskelig å nå de grønne målene. Dette innlegget reflekterer skribentens synspunkter. Innlegg kan sendes til debatt@tu.no.\Havner utropes ofte som sentrale aktører i det grønne skiftet, men et slikt skifte krever handling. Å forsyne skip med landstrøm , altså grønn energi som erstatter fossilt drivstoff mens skipene ligger til kai, er et viktig mål.

I tillegg ønskes det å produsere og levere fornybart drivstoff som hydrogen og ammoniakk til skip som er for store for batterier eller som seiler langt, samt til landtransport. For at dette skal bli mer enn bare festtaler, kreves det handling fra myndighetenes side. Myndighetene må tilrettelegge for smartere energibruk og, ikke minst, sikre en forutsigbar strømtilgang. I dag er alle avhengige av elektrisitet, og havnene konkurrerer med andre energikrevende virksomheter om kapasitet i strømnettet. Begrenset nettkapasitet driver frem utviklingen av smarte energiløsninger og forretningsmodeller, mener Hanne Kauko, Mari Wardeberg og Cecilia Gabrielii fra Sintef. Grønne havner gir flere fordeler samtidig. Landstrøm, nullutslipps-drivstoff og lading av batterier reduserer klimagassutslipp fra skip i havn eller på ferjesamband. Bedre luftkvalitet og mindre støy er også positive effekter. Dette krever imidlertid mye strøm. Et cruiseskip kan bruke like mye strøm på et par timer i havn som en gjennomsnittsbolig i Norge bruker på et helt år!\HyFuel på Fjord Base i Florø er et eksempel på en bedrift som kjenner problematikken på kroppen. De fikk i fjor tilsagn om Enova-støtte på 180 millioner kroner til å etablere et hydrogenanlegg. Usikkerhet rundt manglende marked for hydrogen og manglende kapasitet i strømnettet skaper usikkerhet rundt slike prosjekter, spesielt når det gjelder investeringer. Begrenset nettkapasitet stimulerer likevel utviklingen av smarte energiløsninger som kan gi økt fleksibilitet og redusere belastningen på strømnettet. Batteribytte-systemer, som batterikaruseller for hurtigbåter, kan redusere både liggetid og effektbehov betydelig, og Kildn, en planlagt havn nær Bergen, vurderer slike løsninger. I Karmsund havn er batteribruk og lokal solkraftproduksjon høyt på agendaen. Nordfjord havn, som planlegger landstrøm til cruiseskip, ser på muligheten for å koordinere dette med lading av elektriske busser. Energisamspill mellom havner og andre virksomheter, som hydrogen- og ammoniakkproduksjon og fiskeoppdrett, åpner nye muligheter for verdiskaping. Havner kan spille en nøkkelrolle i utviklingen av industrielle symbioser og integrerte energisystemer som deler og utnytter energi mer effektivt. Fjord Base i Florø vurderer å bruke overskuddsvarmen fra hydrogenproduksjon i oppdrettsanlegg eller fjernvarme, noe som kan gi havnen ekstra inntekter. Kildn i Bergen vil bruke sjøvannsvarmepumper for å dekke varmebehovet i havnebygg. Å levere «landvarme» til cruiseskip ville redusere effektbehovet betydelig, men denne løsningen er begrenset i dag. De fleste havner har høye ambisjoner og ønsker å være en viktig del av det grønne skiftet. For å lykkes, må myndighetene tilrettelegge for smartere energibruk og forutsigbar strømtilgang, inkludert støtte til forretningsmodeller som fremmer effektiv energibruk og utvikling av fleksible energimarkeder, samt sikre forutsigbare reguleringer og støtteordninger. Havnene selv må også bidra ved å utvikle og ta i bruk løsninger som reduserer effektuttaket og øker fleksibiliteten





