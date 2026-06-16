Graham Arnolds holistiske reise med Irak til VM: Fra krigssoner til fotballscenen

Den australske treneren Graham Arnold ledet Irak til VM for første gang på 40 år etter en utfordringsfylt reise med kulturjusteringer, krigshendelser og dramatiske reiser. Nå står de overfor Norge i åpningskampen, med et ønske om ikke bare å delta, men å sjokkere verden. Arnold har omdefinert sine metoder for å tilpasse seg Irak, og hans erfaringer har gitt ham et nytt syn på et land ofte misforstått av vesten.

Irak har nådd VM for første gang på 40 år under ledelse av den australske treneren Graham Arnold , som har tatt på seg en utrolig reise med landet preget av krig og kulturforskjeller.

Arnold har bodd i Bagdad i åtte måneder for å forstå den lokale kulturen og tilpasset treningsprogrammene til de unormelle spilletidene. På veien har laget møtt enorme utfordringer, inkludert lukkede luftrom i krigstider, lange bussturer gjennom farlige strøk og til og med missiler i nærheten av hotell. Til tross for alle hindringer ble Irak kvalifisert etter en dramatisk reise til Mexico, der spillerne var fanget i 36 timer før kampen mot Bolivia.

Arnold forbød sosiale medier for å unngå negativitet og brukte krigen som motivasjon. Nå venter de å møte Norge i åpningskampen, og Arnold er fast bestemt på at de ikke bare er kommet for å delta, men for å overraske. Han respekterer Solbakken og Norges organisering, men mener Irak har ingenting å tape og alt å vinne. Spilleren Ali Al-Hamadi roser Arnold for å ha gitt dem troen tilbake på et vanskelig tidspunkt.

Reisen har gitt Arnold et nytt perspektiv på Irak, et land han mener ofte blir feiltolket i vesten. For Arnold har det vært mer enn bare en treneroppgave; det har vært en livsforandrende erfaring som har gjort ham og hele nasjonen stolte





NettavisenSport / 🏆 21. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Irak VM Graham Arnold Ståle Solbakken Kulturforskjeller Krig VM-Kvalifisering Ali Al-Hamadi Norge Irak

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

– Plutselig sto det fem til seks menn med maskingevær i garderobenEgil «Drillo» Olsen og Otto Ulseth glemmer aldri månedene i Irak.

Read more »

VM-feber i Oslo: Supportere giret for Norges kamp mot IrakFotballfans i Oslo samles til arrangementet Fotball i sentrum for å se Norges VM-kamp mot Irak. Pubene forbereder seg på fullt hus, ekstra mat og alkohol, og styrket sikkerhet. supportere er optimizing for en bra kamp og feiring.

Read more »

VM i fotball: Norge mot Irak - psykologens råd for å håndtere forventninger og nervøsitetPsykolog Benjamin Silseth gir tips for å takle stresset rundt Norges første VM-kamp etter 28 år. Mange nordmenn følger med spenning, og selv om Norge er store favoritter, advares det mot for høye forventninger. I tillegg til handlingstips for å kontrollere nervene, understrekes viktigheten av å ta et eventuelt nederlag og fortsatt ha håp om gull.

Read more »

Slik ser du Norge-Irak på TV i nattSjekk ut hvordan du følger med på den spennende fotballkampt mellom Norge og Irak ved VM, med tips om TV-kanaler og strømmingsløsninger for best pris og tilgang.

Read more »