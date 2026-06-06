Graham Platner, en 41 år gammel krigsveteran og demokratisk senatskandidat i Maine, står overfor alvorlige anklager om ubehagelig og voldelig atferd fra tidligere kjærester. Dette har utløst uro i partiet, som håpet på å vinne et republikansk senatssetet, og har ført til kritiske spørsmål om partietens forberedelser ogPlanners egnethet til å representere demokratene.

Graham Platner, en 41 år gammel mann fra Maine, har oppført seg på en måte som har skapt stor kontrovers innenfor Det demokratiske partiet. Han var etablerte seg som en sterk senatskandidat etter at hans motkandidat trakk seg på grunn av dårlige meningsmålinger, noe som tydet på at nominasjonsvalget i juni kunne bli en formalitet.

Imidlertid har flere kvinner som tidligere har datet ham beskyldt ham for ubehagelig og truende oppførsel, inkludert å ha grepet dem hardt. En av kvinnene påsto også at Platners tatovering på brystet var et nazisymbol, noe han innrømte å ha visst da de var sammen. Platner har avvist de mest alvorlige voldstiltalene, men innrømmet at han ikke var en god kjæreste.

Dette har ført til uro i Det demokratiske partiet, som lenge har sett på senatssetet i Maine som en viktig mulighet for å ta kontroll over Senatet fra republikanerne. Partiet har fått kritikk for ikke å ha forberedt seg til en slik situasjon, og en anonym fundraiser uttaler at dette er en vanskelig situasjon uten noen god løsning.

Noen har foresatt at hans tidligere motstander, Janet Mills, bør gjøre et comeback, men med kun dager til valget virker det lite sannsynlig. Platner, som er en krigsveteran med PTSD og alkoholproblemer, har Brett seg mot kritikken ved å påpeke at velgerne ikke bør dømme ham ut fra det verste han skrev på nettdagen for 14 år siden.

Han har bygget en image som en outsider og skarp kritiker av milliardærer og det amerikanske helsevesenet, og hans valgkamp fortsetter med støtte fra prominente demokrater som Ro Khanna





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