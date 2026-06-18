Grand Theft Auto V: Offisiell key-art avslørt og forhåndssalg startet

Rockstar Games har sluppet den offisielle key-arten for Grand Theft Auto V, og annonserte samtidig at forhåndssalget starter 25. juni. Spillet forventes å bli en av de største lanseringene i kulturhistorien.

Grand Theft Auto V Nå har Rockstar Games gått ut med den offisielle key-arten, i mangel av et bedre ord på norsk, og den ser akkurat ut som man kunne forvente basert på de tidligere coverne i spillserien.

Som de delte for å avsløre bildet, kunne de også informere om at forhåndssalget av spillet kommer om én uke, altså 25. juni, for en drøy måned siden. Der delte han blant annet tanker om de skyhøye forventningene knyttet til spillet. - Å sitte på sidelinjen, men ganske tett på fronten av sidelinjen, er veldig, veldig spennende. Og utrolig skummelt.

Fordi forventningene er så høye. - Jeg tror at målet vårt her er å gi forbrukere noe som aldri har blitt opplevd før. - Rockstar begynner alltid på konsoll, og jeg tror at for en lansering som denne så dømmes du ut ifra hva du leverer til kjernepublikummet. At du virkelig setter kjerneforbrukeren først.

Hvis den viktigste kunden ikke er der, hvis de ikke betjenes først og best, så kommer du ikke til å treffe de andre forbrukerne heller. Ventes å ikke bare bli årets desidert største spillutgivelse, men også en av de største lanseringene av et kulturprodukt - noensinne. Etter flere utsettelser er det nå svært mye som tyder på at den legendariske utvikleren ligger an til å nå målet om en novemberlansering.

Gamer.no kjenner til at man internt i Rockstar føler seg trygge på at lanseringen vil gå av stabelen som planlagt - noe dagens annonsering også kan tyde på





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Grand Theft Auto V Rockstar Games Key-Art Forhåndssalg Lansering

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