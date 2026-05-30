Grangex utsetter beslutning om finansiering for Sydvaranger Gruve

Det svenske selskapet Grangex har utsett en beslutning om finansieringen for gjenopptakelsen av driften ved Sydvaranger Gruve i Sør-Varanger kommune.

Det svenske selskapet Grangex har utsett en beslutning om finansieringen for gjenopptakelsen av driften ved Sydvaranger Gruve i Sør-Varanger kommune. Ifølge en pressemelding fra Grangex skyldes utsettelsen at potensielle investorer har bedt om mer tid til å gjennomføre sine undersøkelser, og at de nordiske kapitalmarkedene er mindre aktive i sommerperioden.

For å sikre likviditet mens finansieringsprosessen pågår, har Grangex inngått en avtale om finansiering på 72 millioner svenske kroner med Exelity AB. I tillegg har långiveren Orion forlenget løpetiden på sitt eksisterende lån på 22,5 millioner dollar til 30. november 2026. Grangex trenger totalt rundt 300 millioner dollar i en kombinasjon av egenkapital og lån for å gjenoppta driften av gruva. Tre nordiske investeringsbanker bistår med å skaffe finansieringen.

Sydvaranger Gruve ble først etablert i 1910 og ble drevet fram til 1997. Driften startet opp igjen i 2009, men har vært under konkurs flere ganger siden da. I 2023 overtok svenske Grangex selskapet og inngikk en kommersiell avtale med den internasjonale gruvegiganten Anglo American i fjor. Grangex administrative direktør Christer Lindqvist sier at selskapet trenger milliarder, og at finansieringsprosessen pågår som planlagt





