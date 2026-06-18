Granit Xhaka i sentrum av en turbulent periode for Sveits under VM-sluttspillet

Lagkaptein Granit Xhaka har igjen vært sentral i en turbulent periode for Sveits, denne gangen under VM-sluttspillet. Sveits' kamp mot Qatar ble en skuffelse, og Xhaka rettet kritikk mot laget etter kampen.

Granit Xhaka har igjen vært sentral i en turbulent periode for Sveits , denne gangen under VM-sluttspillet. Sveits ' kamp mot Qatar ble en skuffelse, og lagkaptein Xhaka rettet kritikk mot laget etter kampen.

Ifølge kilder føler flere spillere at Xhaka har vært for kritisk til lagkameratene sine, både i forbindelse med kamper og på trening. Dette har ført til en problematisk situasjon for gruppedynamikken, ifølge flere av kildene. Sveits' mål om å avansere fra gruppespillet ser nå ut til å være i fare etter en dårlig start på turneringen.

Granit Xhaka har vært en sentral figur for Sveits i flere år, og har tidligere vært i sentrum av en turbulent periode i sin tid som Arsenal-spiller. Han har også vært en viktig del av Bayer Leverkusen og Sunderland, og har vunnet flere titler i sin karriere. Xhaka har imidlertid også vært i problemer med sine lagkamerater, og dette ser ut til å være en av årsakene til Sveits' dårlige start på VM-sluttspillet





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