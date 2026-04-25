Gratis bok om 22. juli til alle skoler – Seierstad frykter konspirasjonsteorier

Åsne Seierstad og Kagge forlag tilbyr gratis klassesett av dokumentarboken «En av oss» til skoler i hele Norge, for å hjelpe lærere med undervisningen om 22. juli og motvirke spredning av konspirasjonsteorier. Boken gir en omfattende skildring av terrorangrepet og ofrenes liv.

Åsne Seierstad og Kagge forlag tilbyr gratis klassesett av dokumentarboken «En av oss» til skoler over hele landet. Initiativet er et svar på utfordringene lærere opplever med å undervise om 22. juli 2011, og mangelen på tilgjengelig undervisningsmateriell.

Boken gir en omfattende skildring av terrorangrepet som rammet Norge, der 77 mennesker mistet livet i Regjeringskvartalet og på Utøya. Den følger ofrenes og gjerningsmannen Anders Behring Breiviks liv fra barndommen og frem til den skjebnesvangre dagen for nesten 15 år siden. Seierstad understreker viktigheten av å bevare en korrekt og autoritativ beretning om hendelsene, spesielt nå som den siste generasjonen elever med egne minner om 22. juli snart forlater skolen.

Hun skrev boken delvis for sine egne barn, for å kunne gi et klart svar på spørsmål om hva som skjedde på Utøya. Tilbudet om gratis bøker gjelder frem til 30. april, og Kagge forlag har over 2000 eksemplarer på lager, tilsvarende rundt 66 klassesett. Interessen har vært stor, og allerede fredag ettermiddag var 40 klassesett bestilt, noe som indikerer at bøkene raskt kan bli utsolgt. Eventuell ny trykking vil avhenge av forlagets vurdering.

«En av oss» er ikke bare en historisk beretning, men også et forsøk på å forstå motivene bak gjerningsmannens handlinger og det tankesettet som ledet frem til terrorangrepet. Seierstad beskriver boken som den tyngste hun har skrevet, og fremhever at det ikke har kommet noen innsigelser mot beretningen. Hun argumenterer for at en korrekt fremstilling er avgjørende for å motvirke spredning av konspirasjonsteorier. Forfatteren har valgt å donere alle inntekter fra boksalget i Norge til en stiftelse med samme navn.

Midlene er blitt brukt til å støtte ulike humanitære prosjekter, inkludert flyktningleirer i Libanon, krisesentre i Sør-Afrika og hjemmeskoler i Afghanistan. I Norge har pengene blant annet finansiert bygging av en fotballbane i Salangen og innkjøp av et flygel til kulturskolen i Bardu – begge steder hvor noen av personene hun skriver om i boken kommer fra. Seierstad planlegger å besøke skoler som har brukt boken i undervisningen, for å kunne diskutere innholdet og svare på elevenes spørsmål.

Seierstad ser på bokbadingen som en viktig del av prosessen, og mener det blir mer meningsfylt når elevene har lest boken på forhånd. Hun innrømmer at det er vanskelig å snakke om de traumatiske hendelsene, men at det blir lettere når hun vet at elevene har et felles grunnlag for forståelse. Tilbudet om gratis klassesett er et konkret bidrag til å sikre at flere elever får tilgang til en grundig og nyansert fremstilling av 22. juli.

Boken er ment å være et verktøy for å fremme refleksjon, dialog og læring om en av de mørkeste dagene i norsk historie. Det er også et forsøk på å hedre minnet om ofrene og bidra til å forebygge lignende tragedier i fremtiden. Den store interessen for boken viser at det fortsatt er et sterkt behov for å bearbeide og forstå hendelsene, og for å sikre at de ikke glemmes.

Seierstad håper at «En av oss» kan bidra til å skape en mer informert og empatisk generasjon





vgnett / 🏆 6. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

22. Juli Åsne Seierstad En Av Oss Kagge Forlag Terrorangrepet Undervisning Skoler

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Er det rett å gi gratis hormontablettar til kvinner?DEBATT: Kva skal likestillinga faktisk kosta, og kven skal betala. Og vil vi eigentleg ha eit arbeidsliv som ikkje tek høgde for biologiske forskjellar?

Read more »

Bevæpnet politiøvelse skapte frykt i VadsøEn politiøvelse i Vadsø med væpnet og maskert politi uten tilstrekkelig varsling skapte utrygghet blant naboene. Politiet beklager manglende informasjon og forklarer at øvelsen hadde som mål å trene på observasjon og tilnærming av bolig.

Read more »

Kritisk til Norske Skog-grepNorske Skog mister gratis klimakvoter og kan tape hundrevis av millioner. –⁠ Et slag i trynet på skogsindustrien, sier Geir Pollestad (Sp).

Read more »

Norske Skog får ikke gratiskvoterNorske Skog får ikke lenger gratis klimakvoter, har regjeringen bestemt. –⁠ Ville vært i strid med EØS-avtalen, sier klimaministeren.

Read more »

Mister gratis klimakvoter: – Taper mellom 75 og 100 mill.Norske Skogs fabrikker står overfor et stort økonomisk tap etter å ha blitt ekskludert fra EUs kvotesystem for gratis klimakvoter. For fabrikken på Skogn vil tapet utgjøre mellom 75–100 millioner kroner årlig.

Read more »

Namsskogan satser stort på vekstNamsskogan kommune tar i bruk kraftige tiltak for å snu befolkningsnedgangen, inkludert gratis barnehage, null eiendomsskatt, gratis tomter, husbyggertilskudd og nedskriving av studielån. Kommunen viser politisk handlekraft og fokuserer på å løse boligmangel og investere i ungdommen.

Read more »