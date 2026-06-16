Gratis SFO for fjerdeklassinger utvides til flere levekårsutsatte områder

Regjeringen utvider gratis SFO til fjerde trinn i 25 bydeler og 14 kommuner. 4039 elever får tilbudet, og tiltaket koster 142 millioner kroner. SV-politiker Sunniva Holmås Eidsvoll mener ordningen inkluderer flere barn i et viktig fellesskap.

Til høsten blir det gratis SFO også for fjerdeklassinger i flere levekår sutsatte områder. Dette er en utvidelse av den eksisterende ordningen som allerede gir 12 timer gratis SFO per uke for elever opp til tredje klasse i hele landet.

Totalt 4039 elever i 25 bydeler og fjorten kommuner får nå tilbudet. Regjeringen bruker 142 millioner kroner på tiltaket, som ble kjempet inn i budsjettforhandlingene av SV i fjor. Målet er å inkludere flere barn i et trygt og sosialt fellesskap etter skoletid, særlig i områder med levekårsutfordringer. SV-politiker Sunniva Holmås Eidsvoll er svært fornøyd med utvidelsen.

Hun påpeker at altfor mange barn må gå hjem når skoletimene er ferdige i fjerde trinn, fordi foreldrene ikke har råd til SFO. Dette er en stor kostnad for mange familier. Erfaringer fra tidligere utvidelser viser at deltakelsen skjuter i været når tilbudet blir gratis, spesielt i områder med lav inntekt og lav utdanning.

Der betyr ordningen aller mest, fordi barna får mulighet til å være sammen med vennene sine på skolens område i stedet for å sitte hjemme foran en skjerm. Kunnskapsdepartementet har nå offentliggjort listen over hvilke kommuner, bydeler og skoler som får tilskudd, samt hvor mye som gis til hver enkelt. I de aktuelle bydelene vil alle elevene i fjerde klasse få tilbud om gratis SFO. Prisene varierer fra kommune til kommune, men besparelsen for familiene er betydelig.

I Oslo har det allerede vært gratis deltidsplass for alle på fjerde trinn, men fra høsten endrer byrådet dette. Fremover blir det kun gratis for husholdninger med samlet inntekt under 1,5 millioner kroner. De som tjener mer, må betale 2589 kroner per måned for deltidsplass. SV-politikeren understreker at SFO er en viktig fellesskapsarena der barna kan delta i sosialt samvær og aktiviteter.

Utvidelsen sikrer at alle i de levekårsutsatte områdene kan inkluderes, og at man når dem som trenger det mest. Dette er et viktig skritt mot å redusere sosiale forskjeller og gi alle barn like muligheter til en meningsfylt fritid





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SFO Gratis Fjerdeklasse Levekår Regjeringen

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