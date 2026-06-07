Grav skyting ved Kochav Yair: En død og flere sårede i mulig terrorangrep

En mann er drept og minst fem såret i skyting nær Kochav Yair i Israel. Politiet etterforsker hendelsen som et mulig terrorangrep. Én mistenkt er pågrepet, mens leteaksjon pågår etter flere gjerningspersoner.

En mann er drept og minst fem personer såret i en skyting nær Kochav Yair i Israel ifølge israelske medier. Én av de sårede er i kritisk tilstand.

Jerusalem Post melder at skytingen skjedde ved en bensinstasjon, mens Times of Israel opplyser at skyteepisoden fant sted på flere steder i området nær Kochav Ya'ir, like ved sikkerhetsbarrieren mot Vestbredden. Haaretz, som sitater nødetatene, opplyser at politiet etterforsker hendelsen som et mulig terrorangrep. Én mistenkt er pågrepet, men israelske soldater leter fortsatt etter flere mulige gjerningspersoner, ifølge militæret. Times of Israel melder at flere gjerningspersoner kan være på frifot.

Det er pågått en omfattende leteaksjon etter de flyktende. Innbyggere i området er bedt om å holde seg innendørs mens søket pågår. Soldater og ekstra medisinsk personell er sendt til stedet for å gjennomføre søk og gi behandling til de sårede. Kochav Yair ligger nær grensemuren til den okkuperte Vestbredden





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