Grekken svømmer raskere enn verdensrekorden under dopingmesterskapet

Den greske svømmeren Kristian Gkolomeev svømte raskere enn verdensrekorden under dopingmesterskapet «Enhanced Games» i Las Vegas. Arrangøren Mina Finstad Berg kaller det en forvrengt parodi på idrett.

Den greske svømmeren Kristian Gkolomeev svømte raskere enn verdensrekorden under dopingmesterskapet « Enhanced Games ». Arrangøren Mina Finstad Berg kaller det en forvrengt parodi på idrett. Gkolomeevs tid på 20,81 sekunder på 50 meter fri regnes ikke som noen offisiell verdensrekord, men han vant likevel med en syntetisk svømmedrakt som ikke er tillatt i ordinære konkurranser.

Han fikk en rekordbonus på én million dollar for innsatsen. Tidligere OL-medaljevinnere som James Magnussen, Cody Miller og Ben Proud deltok også under arrangementet. Gkolomeev klokket inn på tiden 46,60 sekunder på 100 meter fri, og britiske Proud vant 50 meter butterfly for menn på 22,32 sekunder, bare fem hundredeler bak verdensrekorden.

Sølvmedaljevinneren fra OL i Paris i 2024 sa at det var frustrerende å komme så nær verdensrekorden. Den første svømmeøvelsen ble vunnet av en utøver som valgte ikke å dope seg, Hunter Armstrong, som vant 50 meter rygg på 24,21 sekunder. Arrangørene spådde flere verdensrekorder, men det ble med den ene. Helseeksperter advarte i forkant mot at flere av stoffene som ble brukt av utøverne kan gi livsforkortende og fatale konsekvenser.

Milliardærene Peter Thiel og Donald Trump jr. er blant investorene som står bak arrangementet i Las Vegas





