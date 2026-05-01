Gressbrann truer bebyggelse i Leknes – Evakuering i gang

En kraftig gress- og lyngbrann i Leknes, Alver, truer boliger. Brannvesenet og politiet er på stedet og evakuerer beboere. Sterk vind bidrar til rask spredning.

En alvorlig gress- og lyngbrann har oppstått i Leknes , Alver kommune, og utgjør en umiddelbar trussel mot bebyggelsen. Brannvesenet og politiet mottok melding om brannen klokken 15.32, og situasjonen beskrives som kritisk på grunn av kraftig vind som bidrar til rask spredning.

Flere ressurser er mobilisert for å håndtere brannen, inkludert brannmannskaper på bakken, skogbrannhelikopter, Sjøbrand og et betydelig antall politipatruljer. Evakuering av beboere i det berørte området er i gang, og politiet jobber aktivt med å sikre at alle berørte personer blir evakuert i tide. Området Storeneset er spesielt utsatt, og brannen sprer seg raskt i retning av boliger. Vaktleder i 110-sentralen, Jostein Steinsland-Hauge, bekrefter at brannen er ute av kontroll og at spredningsfaren er stor.

Situasjonen er dynamisk og krever kontinuerlig overvåking og koordinering mellom de ulike nødetatene. Ifølge Mona Heggernes, som befinner seg på Leknes, er brannen intens og synlig. Hun beskriver at brannvesenet er i gang med slukningsarbeidet, og at et hus på Storneset ligger svært nær brannfronten. Brannmannskapene spyler vann direkte på huset for å beskytte det mot flammene.

Den kraftige vinden gjør slukningsarbeidet vanskelig, og brannen sprer seg raskt i terrenget. Politiet opplyser at de har tre patruljer på stedet og jobber med å etablere en sikkerhetsperimeter rundt brannområdet. I tillegg til evakueringen av boliger, fokuseres det på å hindre at brannen sprer seg til andre bygninger og infrastruktur. Forsterkninger er på vei via sjøveien og helikopter, og flere brannbiler er satt inn i slukningsarbeidet.

Kommunen har etablert et krisemøte for å koordinere innsatsen og sikre at alle nødvendige ressurser er tilgjengelige. Det er viktig at publikum følger instruksjonene fra nødetatene og unngår området for å ikke hindre slukningsarbeidet. Informasjon om brannen vil bli oppdatert fortløpende. Situasjonen i Leknes er preget av stor bekymring blant beboerne, og mange har allerede evakuert sine hjem.

Brannvesenet og politiet understreker viktigheten av å følge evakueringsordrene og å ta nødvendige forholdsregler for å beskytte seg selv og sine eiendeler. Den raske spredningen av brannen skyldes den sterke vinden og det tørre terrenget. Det er meldt om høye temperaturer i området, noe som ytterligere øker brannfaren. Skogbrannhelikopteret vil forsøke å begrense spredningen av brannen fra luften, mens brannmannskapene på bakken fortsetter slukningsarbeidet.

Sjøbranden vil bidra med vannforsyning og støtte til slukningsarbeidet langs kysten. Politiet oppfordrer alle til å være forsiktige med bruk av åpen ild i naturen, og til å melde fra om eventuelle branner de observerer. Det er avgjørende at alle bidrar til å forebygge ytterligere branner i denne kritiske situasjonen. Brannvesenet vil fortsette å overvåke situasjonen nøye og vil justere innsatsen etter behov.

Det er foreløpig ikke meldt om personskader, men situasjonen er fortsatt ustabil og kan endre seg raskt





btno / 🏆 4. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Brann Leknes Alver Evakuering Gressbrann

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Frykt for oljevirksomhet truer fugleparadiset ListaRådgiver i BirdLife Martin Eggen frykter konsekvensene av regjeringens planer om å åpne for olje- og gassleting tett på kysten ved Lista i Farsund. Området er et viktig raste- og hekkeområde for mange fuglearter, inkludert rødlista arter, og et eventuelt oljeutslipp vil kunne få katastrofale følger.

Read more »

Spilljournalistikken i krise: Kutt, KI og mistillit truer bransjenEn analyse av den vanskelige situasjonen spilljournalistikken befinner seg i, preget av kuttrunder, fremveksten av KI og økende mistillit fra publikum. Artikkelen utforsker utfordringene med å opprettholde kvalitetsjournalistikk i en tid der innholdsskapere på sosiale medier og KI truer med å overta.

Read more »

Beboer på Kalfaret sykehjem bekymret for dårlig drift etter konkurranseutsettingEva Leknes, beboer på Kalfaret sykehjem, opplever at driften har blitt dårligere etter at sykehjemmet ble utvalgt for konkurranseutsetting. Hun forteller om mangel på ressurser, dårlig opplæring av personalet og lange ventetider for hjelp. Sønnen hennes er bekymret for at noe alvorlig kan skje med moren på grunn av dårlig drift.

Read more »

Ammoniakklekkasje ved Ørland kysthotell – omfattende evakueringEn stor ammoniakklekkasje er meldt fra Ørland kysthotell. Politiet har etablert en sikkerhetssone og evakuerer området. Følg med på oppdateringer og unngå området.

Read more »

Gressbrann truer bebyggelse i AlverEn gress- og lyngbrann i Hjelmås, Alver kommune, truer bebyggelse på grunn av sterk vind. Evakuering av beboere er i gang, og brannvesenet er på stedet med betydelige ressurser.

Read more »