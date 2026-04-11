Gressbranner og snøfokk: Bålforbud, farevarsler og værforhold

Flere gressbranner har oppstått i helgen, og det er utstedt farevarsel for snøfokk i fjellet. Politiet oppfordrer til å være aktsom og følge rådene for brannsikkerhet og sikkerhet på veiene. Bålforbudet er gjeldende, og værforholdene krever ekstra oppmerksomhet.

Det nasjonale bålforbud et er iverksatt fra 15. april og varer til 15. september. Utenfor denne perioden er det likevel et krav om å utvise aktsomhet ved aktiviteter som kan føre til brann, opplyser politiet lørdag ettermiddag. Det er i dag sendt ut et gult farevarsel for gress- og lyngbrann, med forventninger om rødt nivå søndag 12. april. Dette varselet gjelder spesielt kystnære områder i Trøndelag. Politiet oppfordrer folk til å holde seg oppdatert på utviklingen via Skogbrannfare.met.

no eller Yr. Lørdag ettermiddag har flere politidistrikt meldt om gressbranner i ulike områder av landet. I Stryn har politiet og brannvesenet rykket ut etter en melding om brann i terrenget, mens en bråtebrann kom ut av kontroll i Lødingen i Nordland. Ifølge politiet skal varmen ha dekket et område på hele 200 meter. Bygninger i nærheten ble sikret som følge av brannen, før politiet meldte om at de hadde kontroll over situasjonen en drøy time senere. Også i Evenes kom en bråtebrann på cirka 100 ganger 100 meter ut av kontroll tidligere lørdag. Gressbranner sprer seg også sørover i landet. På Asmaløy på Hvaler i Østfold måtte brannvesenet rykke ut og slukke en lyng/gressbrann i forbindelse med bålbrenning. På andre siden av Oslofjorden melder politiet om en gressbrann i Drammen. Operasjonsleder Victoria Hillveg i Sør-Øst politidistrikt skriver i politiloggen: Politiet rykker også ut for å vurdere situasjonen og utviklingspotensialet. I Nes, omtrent 45 minutter nord for Oslo, melder Innlandet politidistrikt klokken 13.15 at de har rykket ut etter en melding om gressbrann. En halvtime senere melder samme politidistrikt at de sender ressurser til Våler av samme årsak. Det er foreløpig ikke meldt om personskader i forbindelse med noen av brannene.\Fra søndag morgen ventes perioder med kraftig snøfokk i fjellet på Sør-Norge. Dette er i forbindelse med kraftig sørøstlig vind og nytt snøfall. Det er utstedt et gult farevarsel som gjelder for fjellet i Sør-Norge i tidsperioden fra søndag klokken 05:00 til mandag klokken 10:00. Meteorologene melder at veier kan bli stengt og kolonnekjøring kan bli innført på kort varsel. Det anbefales å bruke ekstra tid til transport og kjøring. Man bør bruke riktige dekk og kjøre etter forholdene, står det på Yrs hjemmeside. Det anbefales også å holde seg oppdatert på veimeldinger fra Statens vegvesen. Mens gassgriller er populære i disse dager, er det viktig å være oppmerksom på brannsikkerhet. Husk å aldri sette en varm grill direkte på brennbart underlag. Sørg for at du har nok avstand til brennbart materiale rundt grillen. Vær også oppmerksom på vindforholdene og at gnister kan fly i alle retninger. Pass på at du har tilgjengelig slukkeutstyr, som for eksempel en vannslange eller et brannslukkingsapparat. Hold grillen under oppsyn hele tiden, og avslutt alltid grillingen forsvarlig





