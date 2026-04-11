Gressbranner og snøfokk: Politiet advarer om økt brannfare og varsler om værforhold

Politiet advarer om økt brannfare på grunn av gressbranner flere steder i landet. Samtidig er det varslet kraftig snøfokk i fjellet i Sør-Norge. Viktig å være oppmerksom på både brannfare og værforhold.

Det nasjonale bålforbud et trer i kraft den 15. april og varer frem til 15. september. Utenfor denne perioden er det likevel et krav om aktsomhet ved aktiviteter som kan føre til brann, opplyser politiet lørdag ettermiddag. Dette kommer som en påminnelse i lys av den økende faren for gress- og lyngbranner, spesielt i kystnære områder. Politiet understreker viktigheten av å være forsiktig og følge de lokale forskriftene for å unngå uønskede hendelser.

Det er nå sendt ut gult farevarsel for gress- og lyngbrann, og det forventes rødt nivå søndag 12. april. Varslet gjelder særlig kystnære områder i Trøndelag, og politiet oppfordrer folk til å holde seg oppdatert på utviklingen via Skogbrannfare.met.no eller Yr. Lørdag ettermiddag har flere politidistrikt meldt om gressbranner i ulike deler av landet. I Stryn har politiet og brannvesenet rykket ut etter melding om brann i terrenget, noe som understreker viktigheten av å være årvåken i områder med tørr vegetasjon. I Lødingen i Nordland kom en bråtebrann ut av kontroll, og varmen skal ha dekket et område på 200 meter. Brannvesenet jobbet for å sikre bygninger i nærheten før brannen ble meldt under kontroll en drøy time senere. Hendelsen i Lødingen er et tydelig eksempel på hvor raskt en bråtebrann kan utvikle seg, og understreker behovet for å være ekstremt forsiktig ved enhver form for bålbrenning eller annen aktivitet som kan utløse brann. Også i Evenes kom en bråtebrann på cirka 100 ganger 100 meter ut av kontroll tidligere lørdag. Disse hendelsene viser den aktuelle situasjonen i flere regioner, og påminner om viktigheten av å følge brannforskriftene nøye. Gressbrannene herjer også sørover i landet, og brannvesenet har hatt hendelser på flere steder. På Asmaløy på Hvaler i Østfold måtte brannvesenet rykke ut og slukke en lyng/gressbrann i forbindelse med en bålbrenning. Dette er en direkte påminnelse om hvor viktig det er å vise ansvar og forsiktighet når man fyrer opp bål, selv utenfor det formelle bålforbudet. På andre siden av Oslofjorden melder politiet om en gressbrann i Drammen. Operasjonsleder Victoria Hillveg i Sør-Øst politidistrikt skriver i politiloggen at politiet rykker ut for å vurdere situasjonen og utviklingspotensialet. I Nes, cirka 45 minutter nord for Oslo, melder Innlandet politidistrikt klokken 13.15 at de har rykket ut etter melding om gressbrann, og en halvtime senere sender samme politidistrikt ressurser til Våler av samme årsak. Heldigvis er det ikke meldt om personskade i forbindelse med noen av brannene, men hendelsene understreker at brannfaren er reell og at man må være årvåken. Fra søndag morgen ventes perioder med kraftig snøfokk i fjellet i forbindelse med kraftig sørøstlig vind og nytt snøfall. Meteorologene har satt gult farevarsel for fjellet i Sør-Norge i en tidsperiode fra søndag klokken 5 på morgenen til mandag klokken 10 på formiddagen. Veier kan bli stengt og kolonnekjøring kan bli innført på kort varsel, så det er viktig å være forberedt på mulige forsinkelser. Det anbefales å bruke ekstra tid til transport og kjøring, samt å bruke riktige dekk og kjøre etter forholdene. Hold et øye med veimeldinger fra Statens vegvesen for oppdatert informasjon om veiforholdene. Dette minner oss om viktigheten av å planlegge reisen og ta hensyn til værforholdene, spesielt i fjellområdene. I disse dager fyres det opp gassgriller i hele landet, og det er viktig å huske på sikkerheten. Unngå å gjøre feil som kan føre til ulykker





