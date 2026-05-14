Det skjer 21. mai klokken 20.00, og dermed blir Grue IL vertskap for Solbakkens mest historiske uttak. – Jeg kan si at det stemmer at vi skal være vertskap for dette uttaket, sier styreleder Anders Hommerstad Nysæther i Grue IL til VG. – Det var en idé fra TV 2 og NRK, som vi i Grue IL, NFF og Ståle (Solbakken) ble forelagt – og synes var en god idé. Det synes vi er veldig hyggelig, sier Nysæther. Noen detaljer om arrangementet kan han foreløpig ikke dele. NFFs medieavdeling er på sin side sparsommelige med informasjonen rundt uttaket, og varsler en oppdatering fredag. Både Ståle Solbakken og hans assistent Kent Bergersen har fortid i klubben. I 2025 tok Solbakken VGs lesere med inn i garderoben det hele begynte for hans del. Dermed sluttes ringen på et vis, når det historiske uttaket av VM-troppen til USA, Canada og Mexico offentliggjøres nettopp her. Troppen skal bestå av 26 spillere. Denne uken har Norges Fotballforbund (NFF) sendt inn sin såkalte brutto-tropp, en liste på rundt 50 spillere som alle kan bli tatt ut. Det er på nasjonalarenaen Ullevaal Stadion landslagssjef Solbakken vanligvis presenterer dette uttaket. Der er det imidlertid hektisk virksomhet før de skal arrangere kvinnenes Champions League-finale mellom Barcelona og Lyon, bare to dager etter Solbakkens VM-uttak. Du trenger imidlertid ikke vente på å ta ut din tropp. Det kan du gjøre her:

